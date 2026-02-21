Πάνω από 116.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης λειτούργησαν το 2025 στην Ελλάδα

Περισσότερα από 116.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (116.636 συγκρεκριμένα) λειτούργησαν το 2025 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Short Stay, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων.

Ο αριθμός των ενεργών ακινήτων καταγράφεται μέσω του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ενώ, τα δεδομένα διασταυρώνονται με τις δηλώσεις εισοδημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις και περιορισμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η αυστηροποίηση των ελέγχων, η επιβολή προστίμων για μη εγγεγραμμένα ακίνητα, η υποχρεωτική αναγραφή αριθμού μητρώου στις πλατφόρμες, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για τον περιορισμό νέων εγγραφών σε συγκεκριμένες ζώνες υψηλής ζήτησης.

Το παραπάνω νούμερο αποτυπώνει την πραγματική εικόνα, καθώς αφορά καταλύματα με τουλάχιστον μία δήλωση μίσθωσης εντός του 2025. Πρόκειται δηλαδή για ενεργά καταλύματα, παρ’ ότι ενδέχεται και σε αυτή την περίπτωση, ορισμένα εξ αυτών, τελικά να μην λειτούργησαν με αυτήν τη μορφή, πέραν μίας – δύο δοκιμαστικών μισθώσεων.

Αυτή ακριβώς η περιστασιακή και ευκαιριακή χρήση από τους περισσότερους ιδιοκτήτες, είναι που συχνά παραποιεί τα δεδομένα και προσφέρει έδαφος για εσφαλμένα συμπεράσματα. Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Απόστολος Μπούτος, «από την αρχή λειτουργίας του μητρώου των ακινήτων της βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχουν εκδοθεί 358.115 Αριθμοί Μητρώου Ακινήτου, που όμως αντιστοιχούν σε 238.600 ΑΤΑΚ».

Με βάση αυτό το στοιχείο, είναι εμφανές ότι κατά τα τελευταία χρόνια, συνολικά 238.600 ακίνητα έχουν εμπλακεί, έστω και θεωρητικά με την βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά είναι και πολλά εκείνα που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ.

Ο υψηλότερος αριθμός των ΑΜΑ εξηγείται από το ότι κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης συνάπτει μισθωτήριο συμβόλαιο με έναν επαγγελματία διαχειριστή, απαιτείται η έκδοση νέου ΑΜΑ, παρότι στην πράξη πρόκειται για το ίδιο ακίνητο.

Εντωμεταξύ, η απαγόρευση έκδοσης νέων ΑΜΑ στα τρία πρώτα διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων από τις αρχές του 2025, δεν έχει κατορθώσει να αυξήσει την προσφορά και να μειώσει τις τιμές των ενοικίων.

Τους τελευταίους μήνες του 2024 εκδόθηκαν πολλοί νέοι ΑΜΑ, ακριβώς γιατί πολλοί ιδιοκτήτες θέλησαν να κατοχυρώσουν την επιλογή, ακόμα κι αν δεν έχουν σκοπό να δραστηριοποιηθούν αμέσως στην βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με την Αρχή.

Μετά τον πρώτο χρόνο της απαγόρευσης, η ΑΑΔΕ καταγράφει μεν 2.500 λιγότερα ΑΜΑ στα τρία πρώτα διαμερίσματα της Αθήνας (από 29.500 σε περίπου 27.000), αλλά, σύμφωνα με μελέτες εταιρειών που ειδικεύονται σε αυτό το σκέλος, τα ενεργά καταλύματα υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούν τις 15.000 και μάλιστα στο σύνολο του Δήμου Αθηναίων (όχι μόνο στα τρία πρώτα διαμερίσματα).

Μάλιστα, σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ, Άγγελο Κούρο, «παρ’ ότι έχει ξεκαθαριστεί πως η αξιοποίηση ενός ακινήτου που διαθέτει ΑΜΑ, μέσω π.χ. μακροχρόνιας μίσθωσης, ή για ιδιοκατοίκηση, δεν συνεπάγεται απώλεια του ΑΜΑ, εντούτοις βλέπουμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες δεν διαγράφουν τα ακίνητα από το Μητρώο, φοβούμενοι ότι δεν θα μπορέσουν να τον επανανεργοποιήσουν στο μέλλον».

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, προκύπτει επίσης ότι 1.100 ιδιοκτήτες δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη επιχείρησης, αν και διαθέτουν τουλάχιστον τρία ακίνητα. Επίσης, άλλοι 500 έχουν μεν προχωρήσει σε έναρξη, αλλά δεν έχουν βάλει όλους τους απαραίτητους ΚΑΔ.

Σχολιάζοντας τα μέτρα απαγόρευσης λειτουργίας νέων καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας (και σύντομα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης), ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών-Αττικής, Λευτέρης Ποταμιάνος, τόνισε ότι «στην Ελλάδα έχουμε δαιμονοποιήσει την βραχυχρόνια μίσθωση και λαμβάνουμε μέτρα περιστολής της, όμως, χωρίς να βλέπουμε κάποια βελτίωση της στεγαστικής κρίσης, καθώς οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Πάγια θέση μας είναι ότι η επίδραση της βραχυχρόνιας στις τιμές είναι αμελητέα και δεν επιδρά ουσιαστικά στο στεγαστικό πρόβλημα». Σύμφωνα με τον κ. Ποταμιάνο, ούτως ή άλλως, η αγορά αυτορυθμίζεται, καθώς αν ένα σπίτι δεν αποδίδει όσο χρειάζεται, επιστρέφει στην μακροχρόνια μίσθωση.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, επεσήμανε ότι «η βραχυχρόνια μίσθωση είναι το εύκολο θύμα, όταν στην πραγματικότητα, το ζήτημα των υψηλών ενοικίων, οφείλεται στην έλλειψη προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση.

Τα τελευταία 20 χρόνια δεν κατασκευάστηκαν σπίτια για ενοικιαστές, καθώς το σύστημα της αντιπαροχής υπολειτούργησε. Έτσι, δεν προέκυψαν νέα σπίτια για εκμετάλλευση. Επίσης, η αστυφιλία, τα διαζύγια και η παλαίωση του οικιστικού αποθέματος, έχουν αρνητική επίδραση στην αγορά, όπως επίσης και η αδυναμία του ιδιοκτήτη να πιστοποιεί την φερεγγυότητα του μισθωτή».

Ο απερχόμενος πρόεδρος του STAMA, Νάσος Γαβαλάς, εκτίμησε ότι «το πρόβλημα της αγοράς μας είναι πως συνιστά ένα εύκολο πολιτικό αφήγημα, ότι δηλαδή ευθύνεται για τα υψηλά ενοίκια. Όμως, όταν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια, το πρόβλημα δεν είναι η βραχυχρόνια, που άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στο να ανοίξουν κάποια από τα κλειστά αυτά ακίνητα».

Η πορεία της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων το 2026

Το 2026 αναμένεται να εξελιχθεί θετικά για την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την εξειδικευμένη πλατφόρμα τιμολόγησης Beyond.

Με βάση τις κρατήσεις που έχουν ήδη σημειωθεί, προβλέπεται αύξηση κατά 11% της ζήτησης στα αστικά κέντρα της χώρας και κατά 7% της μέσης τιμής / διανυκτέρευση. Ακόμα καλύτερη είναι η εικόνα στα νησιά, όπου σημειώνεται αύξηση κατά 15% των κρατήσεων και κατά 11% της μέσης τιμής / διανυκτέρευση.

Ο μοναδικός «αστερίσκος» που θέτει η Beyond αφορά τον Αύγουστο, όπου προς το παρόν φαίνεται ότι θα υπάρξει μία πτώση της ζήτησης, η οποία ωστόσο ενδέχεται να απορροφηθεί από τους υπόλοιπους μήνες. Πρόκειται δηλαδή για ζήτηση, η οποία αντί να εκδηλωθεί τον Αύγουστο, θα αποτυπωθεί π.χ. τον Σεπτέμβριο, ή τον Ιούνιο.