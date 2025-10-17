Βραχυχρόνια μίσθωση σε αριθμούς: Η «καρδιά» του τουρισμού, η στήριξη στην οικονομία

«Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ο παλμός της μικρομεσαίας Ελλάδας», τονίζει σε δυναμική ανακοίνωση ο Σύλλογος Οικονομίας και Διαμερισμού (Airbnb), ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει υπόψη της τα πραγματικά δεδομένα της πρόσφατης μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) πριν προχωρήσει σε νομοθέτηση.

Ο Σύλλογος υπερασπίζεται τον κοινωνικό ρόλο του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι οι «hosts» δεν είναι επενδυτές και κερδοσκόποι, αλλά οικογένειες, ζευγάρια και συνταξιούχοι που αξιοποιούν ένα ακίνητο για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.

«Η έρευνα του ΟΠΑ δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες: η βραχυχρόνια μίσθωση στηρίζει την εθνική οικονομία, τον τουρισμό, την απασχόληση και τη μέση ελληνική οικογένεια», δηλώνει η πρόεδρος του Συλλόγου, Θεοδώρα Δήμα.

Η ακτινογραφία της βραχυχρόνιας μίσθωσης - Όλα τα δεδομένα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Σύλλογος και τη μελέτη, η συμβολή της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οικονομία είναι κρίσιμη:

Η συνολική συνεισφορά της στην οικονομία αγγίζει τα 11 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 1/20 του ΑΕΠ.

Κάθε φιλοξενούμενος αφήνει χρήματα στις τοπικές αγορές, στα καφέ, τα μίνι μάρκετ και τις υπηρεσίες (ταξί, συνεργεία καθαρισμού), ενισχύοντας τη γειτονιά και όχι τις πολυεθνικές.

Ο κλάδος στηρίζει περισσότερες από 95.000 θέσεις εργασίας (από καθαρίστριες και τεχνικούς μέχρι προμηθευτές και οδηγούς).

Το 80% των «hosts» διαθέτει μόνο 1 ή 2 ακίνητα, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μεσαία τάξη που παλεύει να σταθεί όρθια.

Διάψευση των μύθων για τουρισμό και στέγαση

Ο Σύλλογος απαντά στα βασικά επιχειρήματα κατά του κλάδου, επικαλούμενος τα ίδια τα στοιχεία:

Σχέση με τα ξενοδοχεία: Η βραχυχρόνια δεν «πνίγει» τα ξενοδοχεία. Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια οι ξενοδοχειακές πληρότητες ξεπερνούν το 90% και ανοίγουν συνεχώς νέες μονάδες. Η συνύπαρξη έχει φέρει νέα ροή τουρισμού και οφέλη για ολόκληρο το οικοσύστημα.

Τουρισμός για όλους: Χάρη στις πιο προσιτές τιμές από τα ξενοδοχεία, ο εσωτερικός τουρισμός άνθισε, επιτρέποντας σε χιλιάδες Έλληνες εργαζομένους να απολαύσουν διακοπές με τις οικογένειές τους.

Στεγαστικό: Μόνο το 0,4% έως 1% των κατοικιών χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση (λιγότερο από 1 σπίτι στα 100), γεγονός που δεν αποτελεί απειλή για το στεγαστικό ζήτημα.

Επίδραση στα ενοίκια: Η ίδια η μελέτη του ΟΠΑ καταρρίπτει τον μύθο, αναφέροντας ότι η επίδραση της βραχυχρόνιας στις αυξήσεις των ενοικίων είναι κάτω από 1,8%. Το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στους στάσιμους μισθούς και τα 2,28 εκατομμύρια κενά σπίτια που παραμένουν ανενεργά.

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος ζητά από την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει άμεσα τα εκατομμύρια κενά σπίτια και να καλέσει σε διάλογο τους εκπροσώπους της βραχυχρόνιας μίσθωσης πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε νομοθέτηση.

