Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σε ισχύ το νέο αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

Το νέο πλαίσιο θεσπίζει αυστηρούς όρους νομιμότητας, ενώ ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ σε εισπράξεις και αριθμό κλινών

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σε ισχύ το νέο αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέα εποχή εισέρχεται η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, καθώς από την 1η Οκτωβρίου τέθηκε σε πλήρη ισχύ ο νόμος 5170/2025. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θεσπίζει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας για τα ακίνητα τύπου Airbnb, με στόχο τη ρύθμιση της αγοράς και την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού.

Ήδη, το νέο, αυστηρό πλαίσιο αναμένεται να θέσει άμεσα εκτός αγοράς το 5% με 10% των καταλυμάτων, καθώς όσα δεν αποτελούν χώρους κύριας χρήσης διαγράφονται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ και χάνουν τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει άμεσα τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως η Airbnb.

Κεφαλογιάννη: Δίκαιος ανταγωνισμός και ποιότητα

Παρουσιάζοντας πρόσφατα το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, υπογράμμισε ότι ο νόμος είναι «ξεκάθαρος», θεσπίζοντας σαφείς κανόνες νομιμότητας και ποιοτικών κριτηρίων. Στόχος είναι ο δίκαιος ανταγωνισμός στον κλάδο της φιλοξενίας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ενσωμάτωση της δραστηριότητας στην τουριστική προσφορά της χώρας.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αμβλύνει την πίεση που ασκείται από τις αυξημένες ταξιδιωτικές ροές σε ορισμένους προορισμούς, προωθώντας μια ισορροπημένη προσφορά σε φιλοξενία, αλλά και στη στέγαση των κατοίκων και εργαζομένων.

Ιστορικά ρεκόρ και δυναμική ανάπτυξη

Παράλληλα με τη θεσμική αναμόρφωση, ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι τα στοιχεία του 2025 δείχνουν νέα θετική χρονιά:

  • Το πρώτο επτάμηνο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,5% σε σχέση με το 2024.

  • Διατηρείται η δυναμική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός αιχμής, βασική επιδίωξη της στρατηγικής του Υπουργείου.

Την ίδια ώρα, η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει την εκρηκτική της άνοδο:

  • Ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων (τύπου Airbnb) έφτασε τα 247.000 τον Αύγουστο, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ από το 2019.

  • Οι διαθέσιμες κλίνες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, φτάνοντας τις 1.081.481 τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού.

Οι πληρότητες παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα (58% τον Αύγουστο), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής παρουσίασε ήπια ανάκαμψη το β’ και γ’ τρίμηνο, φτάνοντας τις 4,2 διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο.

Βασικές προδιαγραφές και έλεγχοι

Το νέο πλαίσιο ενεργοποιεί αυστηρούς ελέγχους συμμόρφωσης από το υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ, με κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα.

Μεταξύ των ελάχιστων προδιαγραφών που οφείλουν πλέον να πληρούν τα ακίνητα είναι:

  • Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

  • Να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

  • Να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που καλύπτει ζημιές/ατυχήματα.

  • Να διαθέτουν πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διακοπής (αντιηλεκτροπληξιακό) και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής.

  • Να έχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας/απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα ανάγκης.

Τέλος, έως τα τέλη του έτους αναμένεται να οριστούν οι περιοχές, πέραν των τριών πρώτων διαμερισμάτων της Αθήνας, στις οποίες θα απαγορευτεί η διάθεση νέων ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και τα κίνητρα/αντικίνητρα για την επιστροφή ακινήτων στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρίσιμη στροφή» στη Super League - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

09:24LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Καλλονή και στην καστανή «version» της - Το νέο look που θύμισε Ντακότα Τζόνσον

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυρετός» υπολογισμών στο Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown», λέει ο Χρήστος Κέλλας

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Μία ανάσα ξεκούρασης: Οι κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας υποδέχονται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

08:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ