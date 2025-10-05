Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σε ισχύ το νέο αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

Σε νέα εποχή εισέρχεται η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, καθώς από την 1η Οκτωβρίου τέθηκε σε πλήρη ισχύ ο νόμος 5170/2025. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θεσπίζει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας για τα ακίνητα τύπου Airbnb, με στόχο τη ρύθμιση της αγοράς και την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού.

Ήδη, το νέο, αυστηρό πλαίσιο αναμένεται να θέσει άμεσα εκτός αγοράς το 5% με 10% των καταλυμάτων, καθώς όσα δεν αποτελούν χώρους κύριας χρήσης διαγράφονται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ και χάνουν τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει άμεσα τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως η Airbnb.

Κεφαλογιάννη: Δίκαιος ανταγωνισμός και ποιότητα

Παρουσιάζοντας πρόσφατα το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, υπογράμμισε ότι ο νόμος είναι «ξεκάθαρος», θεσπίζοντας σαφείς κανόνες νομιμότητας και ποιοτικών κριτηρίων. Στόχος είναι ο δίκαιος ανταγωνισμός στον κλάδο της φιλοξενίας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ενσωμάτωση της δραστηριότητας στην τουριστική προσφορά της χώρας.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αμβλύνει την πίεση που ασκείται από τις αυξημένες ταξιδιωτικές ροές σε ορισμένους προορισμούς, προωθώντας μια ισορροπημένη προσφορά σε φιλοξενία, αλλά και στη στέγαση των κατοίκων και εργαζομένων.

Ιστορικά ρεκόρ και δυναμική ανάπτυξη

Παράλληλα με τη θεσμική αναμόρφωση, ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέφερε ότι τα στοιχεία του 2025 δείχνουν νέα θετική χρονιά:

Το πρώτο επτάμηνο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,5% σε σχέση με το 2024.

Διατηρείται η δυναμική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός αιχμής, βασική επιδίωξη της στρατηγικής του Υπουργείου.

Την ίδια ώρα, η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει την εκρηκτική της άνοδο:

Ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων (τύπου Airbnb) έφτασε τα 247.000 τον Αύγουστο , καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ από το 2019.

Οι διαθέσιμες κλίνες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, φτάνοντας τις 1.081.481 τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού.

Οι πληρότητες παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα (58% τον Αύγουστο), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής παρουσίασε ήπια ανάκαμψη το β’ και γ’ τρίμηνο, φτάνοντας τις 4,2 διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο.

Βασικές προδιαγραφές και έλεγχοι

Το νέο πλαίσιο ενεργοποιεί αυστηρούς ελέγχους συμμόρφωσης από το υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ, με κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα.

Μεταξύ των ελάχιστων προδιαγραφών που οφείλουν πλέον να πληρούν τα ακίνητα είναι:

Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό .

Να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που καλύπτει ζημιές/ατυχήματα.

Να διαθέτουν πυροσβεστήρες , ανιχνευτές καπνού , ρελέ διακοπής (αντιηλεκτροπληξιακό) και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής .

Να έχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας/απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα ανάγκης.

Τέλος, έως τα τέλη του έτους αναμένεται να οριστούν οι περιοχές, πέραν των τριών πρώτων διαμερισμάτων της Αθήνας, στις οποίες θα απαγορευτεί η διάθεση νέων ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και τα κίνητρα/αντικίνητρα για την επιστροφή ακινήτων στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων.

