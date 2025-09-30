Κλειστά 5.000 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας – Από αγροτεμάχια έως… αποθήκες

Αφανής και αναξιοποίητη παραμένει μία πολύ σημαντική ακίνητη περιουσία, τόσο στην Αττική όσο και την Περιφέρεια, προϊόν σχολαζουσών κληρονομιών ή αποποιήσεων.

Παρ’ ότι κανένας δεν μπορεί να δώσει ακριβή στοιχεία, καθώς ποτέ δεν έγινε συστηματική καταγραφή των ακινήτων αυτών, ο Σύλλογος Μεσιτών Αθηνών – Αττικής εκτιμά ότι μόνο από κληροδοτήματα, έχουν εντοπιστεί περίπου 5.000 κλειστά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του Συλλόγου, Λευτέρης Ποταμιανός, «για να αξιοποηθούν τα ακίνητα αυτά, θα πρέπει να υιοθετηθούν σύγχρονες δομές και λειτουργίες, με όρους ιδιωτικού και όχι δημόσιου τομέα», μιλώντας στην «Καθημερινή».

Για παράδειγμα, με τον νόμο 4182/2013 (κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις) είχε καθιερωθεί ήδη πριν από 12 χρόνια το αρμόδιο Μητρώο, έχοντας μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα της καταγραφής και ενημέρωσης του αρχείου των ακινήτων και λοιπών περιουσιών για λογαριασμό του Δημοσίου.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, ουδείς αρμόδιος έχει γνωστοποιήσει ακριβή στοιχεία ή έχει εκπονήσει κάποιο σχέδιο αξιοποίησης. Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε τη Δευτέρα (29/09) ότι «κατ’ αρχάς, θα πρέπει να μετρήσουμε τι έχουμε. Σε πρώτη φάση, έχουμε καταγράψει 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει περιουσία στη χώρα που ακόμη δεν την έχουμε καταγράψει συστηματικά».

Ασφαλώς, τα πραγματικά νούμερα θα είναι πολλαπλάσια, ειδικά στο σκέλος των ακινήτων, όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ της «Καθημερινής». Μόνο την περίοδο 2013 – 2018, κατεγράφησαν 450.000 αποποιήσεις κληρονομιών. Με βάση τα στοιχεία, η κορύφωση του φαινομένου αυτού παρατηρήθηκε το 2018, όταν διαπιστώθηκαν 150.000 τέτοιες πράξεις, από περίπου 29.000 το 2013, δηλαδή σχεδόν πενταπλάσιες.

Πάντως, ο αριθμός των ακινήτων που είναι κατοικίες εντός αστικών κέντρων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, εκτιμάται ότι είναι αρκετά μικρότερος των παραπάνω αποποιήσεων.

Πολλά είναι αγροτεμάχια, οικόπεδα στην περιφέρεια, υπόγεια και αποθήκες, συνήθως πολύ χαμηλής αξίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Μεταξύ των ιδρυμάτων, μόνο το Άσυλο Ανιάτων, ένα ακίνητο που μετρά 132 χρόνια ζωής και «κουβαλά» ιστορίες αγάπης, δυσκολίες και αμέτρητα ταξίδια, όπως κατεγράφη μέσα από το οδοιπορικό του Newsbomb– υπολογίζεται ότι διαθέτει περίπου 1.000 ακίνητα, προϊόν κληροδοτημάτων από πολίτες.

Όμως, το 2021, τα έσοδα από τα ενοίκια δεν ξεπερνούσαν το 1 εκατ. ευρώ ετησίως, από 3,57 εκατ. ευρώ το 2012 κι ενώ στο μεσοδιάστημα, οι τιμές στην αγορά αυξήθηκαν σημαντικά.

