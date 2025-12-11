Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου οι πληρωμές - Αυξημένα τα ποσά που θα μπουν

Δημήτρης Δρίζος

Νωρίτερα θα γίνει η πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, οι πιστώσεις στους λογαριασμούς θα γίνουν στις 19 και 22 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε στο MEGA η κυρία Κεραμέως τόνισε πως τα ποσά που θα μπουν στους λογαριασμούς θα είναι αυξημένα στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου οι πληρωμές - Αυξημένα τα ποσά που θα μπουν

