Χιλιάδες κλειστά ακίνητα «ξεκλειδώνουν» - Απώτερος σκοπός η κάλυψη στεγαστικών αναγκών

Νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της περιουσίας 2.000 αδρανών κοινωφελών ιδρυμάτων και 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών θα φέρει στη βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Newsbomb

Χιλιάδες κλειστά ακίνητα «ξεκλειδώνουν» - Απώτερος σκοπός η κάλυψη στεγαστικών αναγκών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέλος στο καθεστώς της μη αξιοποίησης των περιουσιών 2.000 αδρανών κοινωφελών ιδρυμάτων και 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών επιδιώκει να βάλει η κυβέρνηση, με νομοσχέδιο που πρόκειται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.

Απώτερος στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να διατεθεί ένα μέρος αυτής της περιουσίας για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή».

Ένα ίδρυμα ειδικού σκοπού θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, αποκτώντας κεντρικό ρόλο στο όλο εγχείρημα. Νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει, εξάλλου, το νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», για ένα εμβληματικό κληροδότημα, το Ζάππειο Μέγαρο, ώστε να διοικείται με μεγαλύτερη ευελιξία και να μην επαναληφθούν φαινόμενα, π.χ., εκχώρησης για εκδηλώσεις έναντι ευτελούς τιμήματος.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε εξαρχής, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέσει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ως προτεραιότητά του. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο (ένα πρώτο σχέδιο είχε ετοιμάσει ο προκάτοχός του Κωστής Χατζηδάκης) η προτεραιότητα αυτή θα επιδιωχθεί να συνδυαστεί με την κάλυψη μιας βασικής κοινωνικής ανάγκης, της στέγασης.

Πρώτο βήμα: Η καταγραφή

Σε πρώτη φάση, όμως, η περιουσία αυτή πρέπει να καταγραφεί. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά, καθώς δημιουργούνται ένα Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και μια Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, διασυνδεδεμένα με τα μητρώα του Δημοσίου. Όλες οι πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών (όχι μόνο των αδρανών ιδρυμάτων) θα αναρτώνται υποχρεωτικά στο μητρώο από τα υπόχρεα πρόσωπα. Η σχετική προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς ο υπουργός σκοπεύει να κινηθεί γρήγορα και να λειτουργούν όλα σε ορίζοντα τριμήνου από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο ορίζει νέο πλαίσιο λειτουργίας για όλα τα κοινωφελή ιδρύματα, αλλά κυρίως για τα αδρανή, δηλαδή όσα δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται, για παράδειγμα δεν αναρτούν οικονομικές καταστάσεις για μια τριετία και δεν αξιοποιούν την περιουσία τους.

Το ίδρυμα ειδικού σκοπού που θα δημιουργηθεί θα αναλάβει την προσωρινή διοίκησή τους, ενώ θα θεσπισθεί ένας μηχανισμός εξυγίανσης για όσα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Χάρη στο ψηφιακό σύστημα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα παρακολουθεί την περιουσία τους και τις αποφάσεις της διοίκησης.

Παρακολούθηση θα υπάρχει για όλα τα κοινωφελή ιδρύματα, η σύσταση των οποίων πλέον θα γίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση αντί Προεδρικού Διατάγματος, και οι διαδικασίες διαχείρισης και αξιοποίησης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας τους θα καθορίζονται με βάση έναν Πρότυπο Καοννισμό Κοινωφελών Ιδρυμάτων. Θα διενεργούνται έκτακτοι και τακτικοί διαχειριστικοί έλεγχοι και τα μέλη της διοίκησής του θα έχουν αυξημένη ευθύνη. Θα είναι και αυτά τα ιδρύματα υποχρεωμένα να αναρτούν στο ηλεκτρονικό μητρώο τις βασικές διαχειριστικές πράξεις τους. Στόχος η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που αφορούν τη διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, όπως για εκμίσθωση ή πώλησή της.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών, που θα γνωμοδοτεί για σημαντικές υποθέσεις. Όλα τα συμβούλια κοινωφελών περιουσιών που λειτουργών στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας θα καταργηθούν.

Σημαντική πρόβλεψη: η δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων για την εξυπηρέτηση της στεγαστικής πολιτικής ή κοινωνικών δράσεων του Δημοσίου.

Σχολάζουσες κληρονομιές

Αντίστοιχα, για τις σχολάζουσες κληρονομιές, περιουσίες για τις οποίες δεν υπάρχει κληρονόμος ή έχει γίνει αποποίηση, το ίδρυμα εθνικού σκοπού θα γίνει «κηδεμόνας και εκκαθαριστής» μέχρι να περάσουν στο Δημόσιο. Θεσπίζεται, μάλιστα, ταχεία διοικητική διαδικασία: αν δεν υπάρχουν κληρονόμοι το υπουργείο αποφασίζει άμεσα, έπειτα από γνώμη τριμελούς διοικητικού οργάνου. Σημειώνεται ότι σήμερα το Δημόσιο καθυστερεί να αναγνωριστεί ως κληρονόμος λόγω πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών και παραιτήσεων κηδεμόνων.

Το ίδρυμα θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ενταγμένο στη γενική κυβέρνηση, και ο πρόεδρός του θα ορίζεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώ τα μέλη του Δ.Σ. και ο γενικός διευθυντής του θα διορίζονται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με πενταετή θητεία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης κατάργηση του φόρου εισοδήματος για κοινωφελή ιδρύματα και αυτοτελείς περιουσίες, εφόσον είναι ενεργά στο μητρώομ καθώς και κατάργηση του φόρου δωρεάς (0,5%) και του φόρου κληρονομιάς προς κοινωφελή ιδρύματα.

Τι θα γίνει με το Ζάππειο

Σε ό,τι αφορά το Ζάππειο, η παλαιά Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (ΝΠΔΔ) αντικαθίσταται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, με τη μορφή ΝΠΙΔ, ενταγμένο στη γενική κυβέρνηση.

Διοικείται από διοικητικό συμβούλιο και γενικό διευθυντή με πενταετή θητεία, που ορίζονται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Χωρίς να παραβλέπεται η βούληση του διαθέτη ως προς τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Συντάγματος, το σχήμα αποκτά διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η επιτροπή καταρτίζει δικό της κανονισμό προμηθειών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ για λόγους ασφαλείας

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός, να επιστρέψουν στην κορυφή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

07:05LIFESTYLE

H Τόνια Μαράκη στο Newsbomb.gr: «Η τηλεόραση έχει γοητεία»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραγδαία η ανάπτυξη του IRIS: Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οι πολίτες που το χρησιμοποιούν

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωπα με χιλιάδες παράνομες παγίδες τα χταπόδια στις ελληνικές θάλασσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πάτρας: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους

06:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρία Κάλλας: Το πρώτο γλυπτό που γεννήθηκε από τη φωνή της κοσμεί την Όπερα του Ντουμπάι - Ο Νίκος Φλώρος μιλάει στο Newsbomb

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες κλειστά ακίνητα «ξεκλειδώνουν» - Απώτερος σκοπός η κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επικεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουάη: Συνελήφθη ιερέας - Ήταν καταζητούμενος για 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

06:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις εν μέσω έντασης με τις ΗΠΑ

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Δεν υπάρχει εναλλακτική από τη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επικεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ένα κρανίο ηλικίας 1 εκατομμυρίου ετών μπορεί να «ξαναγράψει» την ιστορία της εξέλιξης του ανθρώπου

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

06:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βέτο του Κογκρέσου στους κινητήρες τουρκικού μαχητικού Kaan

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωπα με χιλιάδες παράνομες παγίδες τα χταπόδια στις ελληνικές θάλασσες

20:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Αναβάθμισε το δελτίο η ΕΜΥ

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ανατροπή με το πρόσωπο που βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της - «Έκανα λάθος, θα επιστρέψω τα χρήματα»

06:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρία Κάλλας: Το πρώτο γλυπτό που γεννήθηκε από τη φωνή της κοσμεί την Όπερα του Ντουμπάι - Ο Νίκος Φλώρος μιλάει στο Newsbomb

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ραγδαία η ανάπτυξη του IRIS: Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια οι πολίτες που το χρησιμοποιούν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ