ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

Τι θα γίνει με την επιστροφή ενοικίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συνολικά 64,46 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν αυτή την εβδομάδα σε 64.850 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών για το διάστημα 10 έως 14 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και τα ποσά που θα καταβληθούν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • Από 10 έως 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Επίδομα 250 ευρώ: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Ποιοι το χάνουν

Στις 28 Νοεμβρίου αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές για το ετήσιο επίδομα 250 ευρώ σε περίπου 1,4 συνταξιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η αρχική ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί για την καταβολή του επιδόματος ήταν η 30η Νοεμβρίου.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Δικαιούχοι είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι, άτομα ηλικίας 67 ετών και άνω που δεν συγκέντρωσαν τα απαραίτητα ένσημα.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν περάσει την απαιτούμενη αξιολόγηση.

Τι ισχύει για την επιστροφή ενοικίου

Την ίδια ημέρα, αναμένεται να γίνει και η καταβολή των ποσών για την πρώτη ετήσια επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών, σύμφωνα με τα όσα είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, σε τηλεοπτικό σταθμό.

