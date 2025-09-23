Κυβέρνηση: Απαντά στις «αόριστες προτάσεις και τις έωλες υποσχέσεις» του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Μέσω ανακοίνωσης, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε διευκρινίσεις για το ιδιωτικό χρέος, απαντώντας στη νέα τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Newsbomb

Κυβέρνηση: Απαντά στις «αόριστες προτάσεις και τις έωλες υποσχέσεις» του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος
INTIME.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστέλλοντας το μήνυμα ότι «η κυβέρνηση απαντά με πράξεις και έχει αποδείξει ότι δεν επενδύει σε συνθήματα και εύκολες υποσχέσεις, αλλά σε υπεύθυνες και εφαρμόσιμες λύσεις που προστατεύουν τους πολίτες», το οικονομικό επιτελείο απαντά στην κριτική του ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο της παρουσίασης της νέας τροπολογίας που φέρνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή αναφορικά με την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει αρχικά ότι «το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε προτάσεις που αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα, τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τον κίνδυνο να δημιουργηθούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών. Η κυβέρνηση, αντίθετα, προχωρά σε μεταρρυθμίσεις μετρήσιμες και τεκμηριωμένες, που ήδη εφαρμόζονται», πριν προχωρήσει στην απαρίθμηση των δράσεων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Α) Τραπεζικές συναλλαγές και χρεώσεις

  • Το ΠΑΣΟΚ μιλά για «κατάργηση χρεώσεων». Η κυβέρνηση το έχει ήδη πράξει.
    • Καταργήθηκε η προμήθεια για αναλήψεις από ΑΤΜ εντός ΔΙΑΣ.
    • Θεσπίστηκε εθνικό πλαφόν 1,50€ για κάθε άλλη χρέωση σε ΑΤΜ εκτός δικτύου.
  • Προχωρήσαμε σε αλλαγές που μειώνουν το κόστος για όλους:
    • Στη μικρή λιανική, το όριο συναλλαγών χωρίς χρέωση αυξήθηκε από 10€ σε 20€.
    • Στο IRIS, τα ημερήσια όρια ανέβηκαν στα 1.000€ (500€ P2P + 500€ P2B).
    • Οι συναλλαγές IRIS είναι δωρεάν για τους πολίτες και φθηνότερες για τις επιχειρήσεις.
    • Από 1η Νοεμβρίου 2025, το IRIS θα είναι υποχρεωτικό σε όλα τα καταστήματα.
  • Αυτές οι παρεμβάσεις μειώνουν πραγματικά τις χρεώσεις και ενισχύουν τη διαφάνεια.

Β) Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

  • Ο εξωδικαστικός δεν είναι μια θεωρητική εξαγγελία. Είναι ήδη εργαλείο σε πλήρη λειτουργία.
  • Με τον ν. 5072/2023, οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης σε ευάλωτους δανειολήπτες. Με τον ν. 5193/2025, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια διπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα να δωδεκαπλασιαστεί ο αριθμός των πολιτών που καλύπτονται.
  • Οι τράπεζες είναι πλέον υποχρεωμένες να κάνουν πρόταση τρεις μήνες πριν από πλειστηριασμό, ενώ αν δεν το κάνουν, το Ελληνικό Δημόσιο καταθέτει δική του πρόταση.
  • Ο μηχανισμός βασίζεται στις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου:
  1. Ικανότητα αποπληρωμής βάσει εισοδήματος και δαπανών.
  2. Αξία περιουσίας ώστε να προστατεύεται και η κοινωνική δικαιοσύνη.
  • Η αρχή της μη χειροτέρευσης (ν. 4738/2020) διασφαλίζει ότι οι πιστωτές δεν θα λάβουν λιγότερα από ό,τι σε περίπτωση ρευστοποίησης.
  • Στην πράξη, έχουν θεσπιστεί ευνοϊκές ρυθμίσεις: σταθερό επιτόκιο 3% για 3 χρόνια και αλγόριθμος που οδηγεί σε μεγαλύτερα «κουρέματα».
  • Σε αντίθεση με τις αόριστες διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση έχει χτίσει ένα πλαίσιο που στηρίζει ουσιαστικά τόσο τους ευάλωτους όσο και τη μεσαία τάξη.

    • Γ) Εταιρείες Διαχείρισης (servicers)

    • Το ΠΑΣΟΚ μιλά γενικά για «καταχρηστικές πρακτικές». Η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα με τον ν. 5072/2023.
    • Οι servicers υποχρεούνται:
      • να έχουν μηχανισμούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ,
      • να καταγράφουν και να διαχειρίζονται παράπονα,
      • να ενημερώνουν διαφανώς τους δανειολήπτες για οφειλές, επιτόκια και δόσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που λειτουργεί σαν web banking.
    • Υπάρχουν κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων, την απαγόρευση παρενόχλησης και την υποχρέωση γραπτής ενημέρωσης μετά από κάθε μεταβίβαση δανείου.
    • Αντί για κενές καταγγελίες, η κυβέρνηση επέβαλε σαφείς κανόνες λειτουργίας που ήδη εφαρμόζονται και προστατεύουν στην πράξη τους πολίτες.

    Δ) Προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

    • Το 33% του αριθμού των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού. Αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί.
    • Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβλέπουν αυτούς τους πολίτες και δημιουργούν σοβαρό ηθικό κίνδυνο: όσοι πλήρωσαν κανονικά, θα έβλεπαν άλλους να ευνοούνται αναδρομικά.
    • Εμείς επεξεργαζόμαστε λύσεις με ρεαλισμό, όχι με εξαγγελίες που οδηγούν σε νέες αδικίες και δικαστικές περιπέτειες.

    Το ΠΑΣΟΚ αναπαράγει συνθήματα χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα. Στον αντίποδα, η κυβερνητική πολιτική είναι δίκαιη, εφαρμόσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη. Στηρίζουμε τους πολίτες με σεβασμό, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την οικονομία. Αυτός είναι ο δρόμος της υπευθυνότητας. Όχι οι έωλες υποσχέσεις.

    Διαβάστε επίσης

    Σχόλια

    Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
    19:55ΚΟΣΜΟΣ

    Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ: Επίσκεψη στο Σάουθπορτ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία των τριών κοριτσιών

    19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    Η κυβέρνηση απαντά στις «αόριστες προτάσεις και τις έωλες υποσχέσεις» του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

    19:51ΚΟΣΜΟΣ

    Δηκτική απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν: Οι ηγέτες παρακαλούν να συναντήσουν τον Τραμπ και να κάνουν χειραψία μαζί του

    19:47ΚΟΣΜΟΣ

    Reuters: Κυρώσεις - αντίποινα των ΗΠΑ σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

    19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

    Μαρινάκης για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς, αναζητείται νέα ώρα»

    19:40ΚΟΣΜΟΣ

    Από τις ζούγκλες του Παναμά στις πολύβουες πόλεις του Βιετνάμ: Οι 5 χώρες που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής

    19:26ΜΠΑΣΚΕΤ

    Παναθηναϊκός AKTOR: Η ώρα της αποκάλυψης πλησιάζει για τη νέα φανέλα! – Πότε γίνεται η παρουσίαση

    19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

    Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: «Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν προσηλωμένες στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης»

    19:22ΚΟΣΜΟΣ

    Τραμπ σε Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα»

    19:17ΕΛΛΑΔΑ

    Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία στη Σαλαμίνα - Φωτογράφιζαν το ναυτικό οχυρό

    19:10ΚΟΣΜΟΣ

    Ο… βιονικός Τσακ Νόρις το έκανε και αυτό: Κατέκτησε την κορυφή του πάρκου Lassen Peak στα 85 του

    19:03ΚΟΣΜΟΣ

    Με σακάκι ο Ζελένσκι στον ΟΗΕ για να μην εξοργίσει τον Τραμπ

    19:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

    Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι «πράσινοι» κλήθηκαν σε απολογία | Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ

    19:00LIFESTYLE

    Τόρι Σπέλινγκ: Όταν προσπάθησε να κρύψει τον Τσάρλι Σιν από τις ομοσπονδιακές αρχές - «Τον έψαχναν με ελικόπτερα»

    18:55LIFESTYLE

    Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Πορευόμαστε μαζί χωρίς να μας επηρεάζει η απόσταση»

    18:53ΚΟΣΜΟΣ

    Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

    18:50TRAVEL

    Κύθηρα: Ένας παράδεισος βγαλμένος από μύθο

    18:45ΚΟΣΜΟΣ

    Η Google παραδέχεται την πολιτική λογοκρισία στο YouTube – Ανοίγει ξανά λογαριασμούς που είχαν μπλοκάρει επί Μπάιντεν

    18:40ΚΟΣΜΟΣ

    Ερντογάν στον ΟΗΕ: Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση

    18:36ΕΛΛΑΔΑ

    Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών με σοβαρούς τραυματισμούς

    ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    Novibet
    17:07ΚΟΣΜΟΣ

    Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

    11:15ΕΛΛΑΔΑ

    Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

    18:40ΚΟΣΜΟΣ

    Ερντογάν στον ΟΗΕ: Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση

    17:32ΕΛΛΑΔΑ

    Βοιωτία: Ο εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

    10:08ΚΑΙΡΟΣ

    Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

    14:04LIFESTYLE

    Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

    19:17ΕΛΛΑΔΑ

    Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία στη Σαλαμίνα - Φωτογράφιζαν το ναυτικό οχυρό

    16:34ΚΑΙΡΟΣ

    Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

    18:34ΕΛΛΑΔΑ

    Bullying στην Πάτρα: 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών της - Βίντεο

    11:02LIFESTYLE

    Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

    17:49ΚΟΣΜΟΣ

    Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

    10:28ΕΛΛΑΔΑ

    Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

    18:53ΚΟΣΜΟΣ

    Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

    19:51ΚΟΣΜΟΣ

    Δηκτική απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν: Οι ηγέτες παρακαλούν να συναντήσουν τον Τραμπ και να κάνουν χειραψία μαζί του

    19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

    Μαρινάκης για αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Δεν θα απολογηθούμε εμείς, αναζητείται νέα ώρα»

    17:43ΚΟΣΜΟΣ

    Αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα: Το 54% των φυλακισμένων είναι ξένοι

    15:46ΕΘΝΙΚΑ

    Οι ρωσικές πτήσεις στη Βαλτική και η σύγκριση με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο - Μπορεί να δούμε F-35 εναντίον F-35 στο Αιγαίο;

    19:40ΚΟΣΜΟΣ

    Από τις ζούγκλες του Παναμά στις πολύβουες πόλεις του Βιετνάμ: Οι 5 χώρες που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής

    16:00ΕΛΛΑΔΑ

    Βαρύ πέπλο θλίψης στον Βόλο: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα

    10:21ΚΑΙΡΟΣ

    Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

    ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ