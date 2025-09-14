Πολύτεκνος σκιαγραφεί τα μέτρα: «Επιτέλους, τα παιδιά μας δεν αντιμετωπίζονται σαν τεκμήριο»

Σε θετική κατεύθυνση και μάλιστα θέτοντας «τομές» για πρώτη φορά, στη σχέση κράτους-οικογένειας και ευρύτερα του δημογραφικού προβλήματος, κινούνται τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, όπως σχολιάζουν πολύτεκνοι στο Newsbomb, αν και φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να γίνουν, για αυτό που πλέον αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας.

Συνομιλήσαμε με τον Δαμιανό Παλιάκη, ο οποίος είναι πολύτεκνος και μάλιστα μέλος υπερπολύτεκνης οικογένειας. Ο ίδιος έχει 7 παιδιά και μία εγγονή, αλλά και 12 αδέρφια! «Η πατέρας μου έχει μέχρι στιγμής 96 εγγόνια και 1 δισέγγονο και σε κάνα χρόνο θα φτάσουμε πρώτα ο Θεός τα 100», μας λέει περήφανα.

Για πρώτη φορά ο ίδιος σχολιάζει με θετικό τρόπο τα μέτρα της Πολιτείας, κυρίως επειδή φαίνεται ότι αλλάζει μια και καλή η νοοτροπία: «Ενώ τα τελευταία 20 χρόνια το παιδί αντιμετωπιζόταν έμμεσα σαν τεκμήριο, πλέον ειναι φορολογική ελάφρυνση», τονίζει με χαμόγελο.

«Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν, ευτυχώς το βλέπουμε να συμβαίνει έστω και στο και πέντε. Δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει παιδιά να πληρώνει αναλογικά περισσότερα από κάποιον που δεν έχει ενώ έχουν ιδιο εισόδημα. Με τέτοιες στρεβλώσεις του φορολογικού συστήματος καταργείται η λογική», προσθέτει.

Πρακτικά, η φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση στους συντελεστές που γίνεται κλιμακωτά βάσει παιδιών αλλά και βάσει εισοδήματος, θα φανεί από τον Γενάρη, όλα έχουν όμως σημασία για κάποιον που έχει να θρέψει… 7 στόματα.

«Εγώ ο ίδιος αν τα έχω υπολογίσει σωστά θα πάρω 280 ευρώ. Με δυο μεσαίους μισθούς δημοσίου. Δεν θα με σώσουν, αλλά θα βγάλω το σούπερ μάρκετ της πρώτης εβδομάδας για την οικογένειά μου»...

Ο 42χρονος υπερπολύτεκνος… παππούς, έχει ασχοληθεί όλη του τη ζωή -όπως ήταν αναμενόμενο- με τα θέματα των πολυτέκνων και γνωρίζει καλά ότι το θέμα δεν είναι μόνο τα επιδόματα και τα φορολογικά κίνητρα. Ο ίδιος απέκτησε τα παιδιά του και με τις 6 τελευταίες διαφορετικές κυβερνήσεις έχοντας αποκτήσει τεράστια βιωματική εμπειρία για το πως αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει το κράτος έναν νέο που φέρνει στο κόσμο ένα παιδί (είτε είναι 21 χρόνων είτε 35 ετών).

«Ουσιαστικό και θετικό μέτρο που το κράτος για πρώτη φορά λαμβάνει, είναι και τα ηλικιακά μέτρα, δηλαδή η πριμοδότηση στους νέους κάτω των 30 ετών -αυτούς πρέπει ουσιαστικά να βοηθήσουμε αν θέλουμε να μην σβήσει η Ελλάδα. Αυτοί χτίζουν τη ζωή τους σε μια ηλικία που είναι γόνιμοι, γιατί η υπογονιμότητα σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι κι αυτή ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα με ψυχολογικές προεκτάσεις. Οι νέοι γονείς έχουν προοπτική να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά εάν έχουν την κατάλληλη στήριξη».

Χρειάζονται νέα μέτρα και... επαναφορά της λογικής

Ωστόσο, ο Δαμιανός Παλιάκης αναμένει στο μέλλον και άλλα μέτρα, που θα κινούνται στο πλαίσιο της… επαναφοράς της κοινής λογικής εφόσον αντιμετωπίζουμε οξύ δημογραφικό πρόβλημα και θα δίνουν ουσιαστικά κίνητρα στους Έλληνες να γίνουν γονείς και να γεννήσουν περισσότερα παιδιά.

«Όπως ισχύει η αρχή της αναλογικότητας στο φορολογικό σύστημα -και ο έχων περισσότερα παιδιά πληρώνει λιγότερα από αυτόν που δεν έχει ή έχει λιγότερα- έτσι πρέπει να ισχύσει και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» τα τετραγωνικά μέτρα για την εύρεση σπιτιού είναι οριζόντια 150 για όλους. Τόσο δύσκολο είναι να σκεφτεί ο νομοθέτης ότι η στεγαστική ανάγκη είναι διαφορετική ανάλογα με τα τεκνά της οικογενείας; Δηλαδή για μια οικογένεια με 2-3 παιδιά είναι ικανοποιητικά αυτά τα τετραγωνικά αλλά μια οικογένεια με 6 η 8 η και 10 ανήλικα τεκνά είναι; Ουσιαστικά έμμεσα αποκλείει το πρόγραμμα αυτό τις πολύτεκνες-υπερπολύτεκνες οικογένειες,ενώ αν υπήρχε η αρχή της αναλογικότητας θα μπορούσε βάση παιδιών να ανεβαίνουν και τα τετραγωνικά πχ 20 τ.μ επιπλέον για κάθε τέκνο», αναφέρει, και αναρωτιέται:

«Υπάρχουν δυστυχώς πολλές τέτοιες στρεβλώσεις εν έτει 2025 σε πολλά νομοθετήματα, που αναρωτιέσαι - ο άνθρωπος που σχεδιάζει το νόμο δεν γνωρίζει βασικά στοιχεία της δημογραφίας; Ειδικά πλέον με το Υπουργείο Οικογένειας θα έπρεπε από χθες να έχουν διορθωθεί όλα αυτά, αν και μια τέτοια διόρθωση κομβικής σημασίας για τους ανθρώπους που έχουν οικογένεια έγινε μέσα στο καλοκαίρι που αξίζει να επισημανθεί».

Η διόρθωση αυτή, όπως εξηγεί, έχει να κάνει με το Υπουργείο Εργασίας και τη Νίκη Κεραμέως, που σε συνεννόηση με τον διοικητή της ΔΥΠΑ Κ. Πρωτοψάλτη και τα 4 προγράμματα παροχών της ΔΥΠΑ (κοινωνικός τουρισμός, επιταγές κατασκηνώσεων, θεαμάτων και βιβλίων) αλλάζουν όλη την φιλοσοφία στον τρόπο επιλογής των δικαιούχων και πλέον αυτό γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας. «Ελπίζω ότι θα το ακολουθήσουν και τα άλλα υπουργεία αν κρίνω ότι αυτό έγινε και στην φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στην ΔΕΘ» ,σημειώνει.

Κομβικό μέτρο ενίσχυσης, το οποίο δεν αναβαθμίστηκε αν και υπήρχε σχετική εξαγγελία και απ'την προηγούμενη ΔΕΘ του 2024, πάντως, είναι το επίδομα τέκνων (Α21), το οποίο δίνεται σε 770.000 οικογένειες και αφορά σε 1,1 εκατομμύρια παιδιά.

«Η άμεση οικονομική ενίσχυση είναι σημαντική για τους γονείς. Δεν ακούστηκε τίποτα για αυτό το μέτρο, αλλά έχω πληροφορηθεί ότι το επανασχεδιάζουν με ποιο δίκαιο τρόπο», σημειώνει ο Δαμιανός Παλιάκης.

Θέμα εθνικής επιβίωσης

Τέλος, ο 42χρονος υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά ότι η ενίσχυση των οικογενειών είναι θέμα εθνικής επιβίωσης ξεκάθαρα.

«Φέτος έκλεισαν 700 σχολεία και το 2026 σας ενημερώνω ότι θα κλείσουν 150 βρεφονηπιακοί σταθμοί, αφού το 2025 θα γεννηθούν 64.000 παιδιά, δηλαδή 5.000 λιγότερα από πέρσι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα στατιστικά που θα δούμε σε λίγα χρόνια για τους παιδικούς σταθμούς και τα δημοτικά. Παράλληλα είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση των γεννήσεων από το 2009 παγκοσμίως. Από 118.000 φθάσαμε στις 65.000 μέσα σε 15 χρόνια μόνο!

Αν δεν γίνει μια ολιστική διακομματική εθνική καμπάνια, δεν υπάρχει σωτηρία για το έθνος. Κεντρικό ρόλο σε αυτό θα πρέπει να έχουν οι πολύτεκνοι. Το κράτος θα πρέπει να τους παρουσιάζει σαν πρότυπο για όλους, παράδειγμα προς μίμηση. Με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα η πολιτεία μπορεί να μάθει από την αρχή στους νέους πώς να δημιουργήσουν οικογένεια μικρή και με την ανάλογη στήριξη μεγάλη, όπως τόσα χρόνια κάνουν οι πολύτεκνοι.

Η Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές πάντα βρίσκει τον τρόπο να επιβιώνει, πιστεύω αυτό θα γίνει και τώρα. Παρά τα λάθος πρότυπα του δυτικού τρόπου που παρουσιάζονται, οι Έλληνες κι οι Ελληνίδες αγαπάμε τα παιδιά και τα θέλουμε. Αυτό μπορείτε να το δείτε από απλές στατιστικές και έρευνες . Ανάμεσα στις ευρωπαιες μανάδες, η Ελληνίδα μάνα καπνίστρια θα κόψει σε μεγαλο ποσοστο το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θα στερηθεί αυτή για να μην στερηθεί τίποτα το παιδί της . Θα δώσει ότι έχει αρκεί να έχει για να δώσει»…



Και καταλήγει: «Εμείς οι πολύτεκνοι-υπερπολύτεκνοι ξυπνάμε και κοιμόμαστε κάνοντας τον σταυρό μας ευχαριστώντας το Θεό που μας χάρισε τα παιδιά. Γιατί όπως είχαμε τραγουδήσει στο Πρωθυπουργό το 2019 στο Μέγαρο Μαξίμου όταν του είχαμε πει τα τα κάλαντα.

«Τα παιδιά είναι ευλογία

Της Ελλάδος σωτηρία»



Μακάρι να το καταλάβουν και οι πολιτικοί μας...»

