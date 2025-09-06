Δημογραφικό: 766 σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους - Αρνητικό ρεκόρ για τα «πρωτάκια»

Σχολεία που βάζουν «λουκέτο», «πρωτάκια» που δεν θα περάσουν τις σχολικές αίθουσες, αφού δεν γεννήθηκαν ποτέ, ζευγάρια που ακροβατούν ανάμεσα στην ακρίβεια και την υπογονιμότητα.

Το δημογραφικό στη χώρα μας δέχεται σοβαρό πλήγμα και οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί... Πάνω από 760 σχολεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, αφού οι εξαιρετικά μειωμένοι δείκτες της τεκνοποίησης, φέρνουν σημαντικά κενά, όπως αναφέρει και σε άρθρο της η βρετανική εφημερίδα Financial Times.

Τα «λουκέτα», σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν επηρεάζουν μόνο απομακρυσμένα χωριά και νησιά, αλλά και περιοχές της Αττικής, με αρκετούς να προειδοποιούν για «δημογραφική κατάρρευση».

Αναφέρεται ότι τα τελευταία επτά χρόνια οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκαν κατά 111.000 ή 19%, επισημαίνεται και προστίθεται ότι από την κρίση χρέους του 2010, οι θάνατοι υπερβαίνουν συνεχώς τις γεννήσεις και οι γυναίκες ηλικίας 20-40 ετών μειώθηκαν κατά 500.000, ενισχύοντας την πτώση των δυνητικών γονέων.

Η γονιμότητα έχει υποχωρήσει στο 1,35 και οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο παιδί μετά τα 32.

Αν και ορισμένα σχολεία σε νησιά και σύνορα παραμένουν ανοιχτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οικονομικά κίνητρα μόνο δεν αρκούν για να αντιστραφεί η τάση, ανέφερε το άρθρο της Ελένης Βαρβιτσιώτη.

«Οι αίθουσες διδασκαλίας αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των μαιευτηρίων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος, δυστυχώς, μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Αναφέρεται ότι «οι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο του κλεισίματος σχολείων, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, όπου ορισμένα παιδιά μπορεί να διανύουν έως και 80 χιλιόμετρα καθημερινά. Ωστόσο, οι δημογράφοι υποστηρίζουν ότι τα οικονομικά κίνητρα από μόνα τους δεν είναι πιθανό να αντιστρέψουν την τάση».

«Κανένα παιδί δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το πόσο απομακρυσμένο είναι το σπίτι του», επισήμανε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Τα δεδομένα αυτά επικαλέστηκε και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μάσκ, κάνοντας λόγο για «τον θάνατο της Ελλάδας».

