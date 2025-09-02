Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

Το δημογραφικό είναι η πιο σοβαρή υπαρξιακή απειλή για το έθνος μας - Κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο από τον Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ
ΕΛΛΑΔΑ
Τα σοκαριστικά στοιχεία του δημογραφικού για τη χώρα μας, και το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον Έλον Μασκ.

Ο τρισεκατομμυριούχος ανέβασε στο Χ μια ανάρτηση-καμπανάκι για το έθνος μας.

«Ο θάνατος της Ελλάδας», ήταν τα λόγια του, κι ακολουθούσε η είδηση για τα 700 κλειστά σχολεία...

