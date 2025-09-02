Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ
Το δημογραφικό είναι η πιο σοβαρή υπαρξιακή απειλή για το έθνος μας - Κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο από τον Έλον Μασκ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα σοκαριστικά στοιχεία του δημογραφικού για τη χώρα μας, και το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον Έλον Μασκ.
Ο τρισεκατομμυριούχος ανέβασε στο Χ μια ανάρτηση-καμπανάκι για το έθνος μας.
«Ο θάνατος της Ελλάδας», ήταν τα λόγια του, κι ακολουθούσε η είδηση για τα 700 κλειστά σχολεία...
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Κλήρωση Eurojackpot 2/9/2025: Μοιράζει 61 εκατ. ευρώ
21:47 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Επίσημο το ενδιαφέρον Μυστακίδη για την ΚΑΕ
21:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ