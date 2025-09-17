Ο Πιερρακάκης για τις φοροαπαλλαγές νέων μέχρι 30 ετών: Ωφελούνται 260.000 άτομα

Ο υπουργός Οικονομικών με βίντεο στα social media εξηγεί πώς θα ωφεληθούν οι νέοι από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Κυριάκος Πιερρακάκης, αφορολογητο
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξηγεί τα μέτρα της κυβέρνησης
Την εξήγηση των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης για τους νέους εργαζόμενους έως 30 ετών, δίνει μέσω βίντεο στα social media ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρεται στις φοροαπαλλαγές και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών με εισόδημα έως 15.000 ευρώ – που υπολογίζονται σε περίπου 70.000 – αλλά και στα μέτρα για τους εργαζόμενους έως 30 ετών, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Για τους εργαζόμενους με εισόδημα έως 15.000 ευρώ, το όφελος είναι 1.280 ευρώ τον χρόνο ή 106 ευρώ τον μήνα – ένα ποσό που, όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης, θα φανεί ως αύξηση στους λογαριασμούς τους.

Αντίστοιχα, λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, για νέους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, το όφελος είναι 2.480 ευρώ τον χρόνο ή 206 ευρώ τον μήνα. «Μιλάμε δηλαδή για περίπου δύο έξτρα μισθούς», αναφέρει ο υπουργός.

Συνολικά στη χώρα μας, 260.000 νέοι κάτω των 30 ετών εργάζονται και ταυτόχρονα βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο όριο – που σημαίνει ότι τα μέτρα αυτά τους αφορούν και πρόκειται να δουν τις αυξήσεις αυτές το επόμενο έτος.

«Θέλουμε οι νέοι να δημιουργήσουν, να εργαστούν και να ζήσουν στην Ελλάδα. Θα είμαστε δίπλα τους για να μπορέσουν να το πετύχουν», γράφει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.



