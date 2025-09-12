Πιερρακάκης: Στόχος η μείωση του ΦΠΑ για να δώσουμε σε ακριτικά νησιά μεγαλύτερη στήριξη εισοδήματος

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η καλύτερη συνταγή για τη στήριξη των πολιτών αυτή τη στιγμή είναι η «ανάπτυξη κάθε χρόνο»,

Newsbomb

Πιερρακάκης: Στόχος η μείωση του ΦΠΑ για να δώσουμε σε ακριτικά νησιά μεγαλύτερη στήριξη εισοδήματος
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Στόχος μας είναι η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και τα συνολικότερα μέτρα μείωσης φόρων σε οικογένειες, νέους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες να λειτουργήσουν όλα αυτά μαζί με έναν τρόπο που θα δώσει στις τοπικές κοινωνίες ακόμη μεγαλύτερη στήριξη εισοδήματος. Ειδικά στους ακρίτες μας και σε εκείνους που κρατούν τη χώρα όρθια με μεγαλύτερες δυσκολίες».

Την επισήμανση αυτή έκανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην τηλεόραση του Aeolos TV. Ο υπουργός συμφώνησε ότι η μείωση του ΦΠΑ σε ποσοστό 30% στα ακριτικά νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσου έρχεται να διορθώσει μια αδικία, καθώς έως πρότινος ίσχυε μόνο σε πέντε νησιά που διατηρούν χώρους υποδοχής προσφύγων.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε θετικά τα πρώτα μηνύματα που έχει λάβει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα μέτρα. «Η γενική ανταπόκριση στη φορολογική μεταρρύθμιση, είναι πάρα πολύ θετική», είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται να γίνει ακόμη θετικότερη όταν οι πολίτες καταλάβουν τη διαφορά στην πράξη.

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά και άλλα μικρά νησιά έχει ως αποτέλεσμα το μέτρο αυτό να αφορά στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, καθώς υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ανήκουν σε κατοίκους των νησιών.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η καλύτερη συνταγή για τη στήριξη των πολιτών αυτή τη στιγμή είναι η «ανάπτυξη κάθε χρόνο», εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία και κυρίως σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ενώ αναφέρθηκε στη «μεγάλη εκκρεμότητα», όπως χαρακτηριστικά είπε, που παραμένει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματική σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η χώρα σχεδόν χρεοκόπησε τρεις φορές. Έπρεπε να καλύψουμε το έδαφος της χαμένης δεκαετίας και παράλληλα να στηρίξουμε περισσότερο το εισόδημα των πολιτών, αλλά χωρίς την επανάληψη του ίδιου λάθους».

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα νησιά προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς τα πολύ καλά ελληνικά προϊόντα, όπως αυτά που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά, πρέπει να φτάσουν σε όλο τον κόσμο, σε όσο το δυνατόν περισσότερους.

Ο υπουργός έδωσε απαντήσεις και για το μεταφορικό ισοδύναμο, ένα εργαλείο στήριξης των κατοίκων των νησιών. «Πέρυσι, 425.000 νησιώτες μας στηρίχθηκαν από το μεταφορικό ισοδύναμο και από τα 88 εκατ. ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν το συνολικό κόστος των εισιτηρίων, τα 42 εκατ. καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Γνωρίζω ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, αν και μέχρι τις 10 Ιουνίου φέτος, τα 9 εκατομμύρια είχαν ήδη πληρωθεί» είπε και πρόσθεσε ότι «στόχος μας είναι αυτά τα πράγματα να γίνονται ακόμη γρηγορότερα, με έναν ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο, για να μπορούμε να στηρίζουμε τους νησιώτες μας - άλλωστε, σε οικονομικό επίπεδο η στήριξη του μέτρου είναι κάθετη και απόλυτη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:44ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130χμλ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Στόχος η μείωση του ΦΠΑ για να δώσουμε στα ακριτικά νησιά μεγαλύτερη στήριξη εισοδήματος

21:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot (12/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 100.000.000 ευρώ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσωρινή πρωθυπουργός

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Έκανε και η μητέρα μου λάθη, μου λείπουν και οι δύο», λέει η 18χρονη κόρη θύματος και δράστη

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Αυτή είναι η σύζυγός του - Επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και podcaster

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα - Τουρκία: Ο μεγάλος ημιτελικός του Eurobasket 2025 - Διαθέσιμος ο Οσμάν

20:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές» - Οι πρώτες «κιτρινόμαυρες» στιγμές του Ζοάο Μάριο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Χειροπέδες σε 18χρονο για ναρκωτικά - Κατασχέθηκε περίπου 1,5 κιλό κάνναβης

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πήδηξε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο για να αποφύγει χρέος από τζόγο

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Ελλάδα: Αποθέωση για την Εθνική στο ξενοδοχείο, πριν τον ημιτελικό του Eurobasket 2025

20:17LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Βαρκελώνη με τους γιους της

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

20:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Αρχίζει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές

20:02BOMBER

Η Γάζα και οι πολιτικές συγγένειες

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Θα καταθέσει στην δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπάλντονι

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης συνομιλεί με τον γκουρού της AI Demis Hassabis

19:52LIFESTYLE

«Porto Leone»: Η πρεμιέρα που «κλείδωσε» και ο ρόλος του Βασίλη Μπισμπίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα - Τουρκία: Ο μεγάλος ημιτελικός του Eurobasket 2025 - Διαθέσιμος ο Οσμάν

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Έκανε και η μητέρα μου λάθη, μου λείπουν και οι δύο», λέει η 18χρονη κόρη θύματος και δράστη

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

17:24ΕΛΛΑΔΑ

42χρονος μαστροπός: «Την έβαζε να του γλείφει τα πόδια, όταν δεν έκανε αυτό που ζητούσε» - Σοκάρουν οι περιγραφές των θυμάτων

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Αυτή είναι η σύζυγός του - Επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και podcaster

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

19:35ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Ο 22χρονος δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ απείλησε να αυτοκτονήσει αντί να παραδοθεί

21:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot (12/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 100.000.000 ευρώ

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης συνομιλεί με τον γκουρού της AI Demis Hassabis

17:46TRAVEL

Μία «ανάσα» από το κέντρο της Καλαμάτας: Το ιστορικό χωριό με τη μοναδική θέα στον Μεσσηνιακό

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αλλοδαπός επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι σε λεωφορείο, μπροστά σε ανήλικα

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσωρινή πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ