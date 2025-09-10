Νέα μέτρα φορολογίας: Τι ισχύει για οικογένειες, νέους και συνταξιούχους - Πίνακες και παραδείγματα

Στην ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών με τη μείωση των φορολογικών βαρών στοχεύουν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως τα εξειδίκευσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αναμόρφωση φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές

Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις για οικογένειες και παιδιά

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

20% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα

18% για φορολογούμενους με 4 εξαρτώμενα τέκνα

16% για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Παρεμβάσεις για νέους

Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Παραδείγματα

Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

Δημογραφικό, στέγη, αποκέντρωση

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Αυτό ωφελεί πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους στα χωριά της χώρας μας. Αυτό αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585.

Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκους. Μια στοχευμένη φορολογική ασπίδα. Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε 5 νησιά του Αιγαίου λόγω του μεταναστευτικού Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως. Προστίθενται πολλά άλλα τα οποία θα σας ανακοινώσουμε στη συνέχεια.

«Να πω απλώς -επειδή και εκεί υπήρξε μια σύγχυση, επειδή μιλάμε για μείωση ποσοστού σε ποσοστό- πρακτικά σημαίνει ότι για αυτά τα νησιά το 24% γίνεται 17% και το 13% γίνεται 9%», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συμπλήρωσε πως «τέλος, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια από 35% για εισοδήματα από 12.000 μέχρι 24.000 ευρώ. Ένα παράδειγμα τώρα ως προς αυτό. Για ετήσιο εισόδημα που ενοίκια 25.000 ευρώ σήμερα ο φόρος είναι 6.350 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα θα μειωθεί σε 5.150 ευρώ. Όφελος 1.200 ευρώ.

Ταυτόχρονα επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου κενών ακινήτων που νοικιάζονται στο 2027. Επεκτείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια για το 2026. Επεκτείνεται η απαγόρευση για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας».

Συνταξιούχοι

Η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί σε ορίζοντα δύο ετών, δηλαδή έως το 2027.

Παραδείγματα: «Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ τι λαμβάνει; Θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου -την οποία είχαμε ανακοινώσει την Τρίτη του Πάσχα από αυτό το βήμα- και 80 ευρώ από τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Οι αλλαγές στις κλίμακες αφορούν και τους συνταξιούχους. Το σύνολο είναι 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται κάποιος σε προσωπική διαφορά, ειδικά για το 2026, θα λάβει 462 ευρώ καθαρά. Και εδώ ουσιαστικά πήγαμε να διορθώσουμε μια αδικία. Με την κατάργηση, οι αυξήσεις θα φτάνουν ολόκληρες στο συνταξιούχο αίροντας μια αδικία που κρατούσε χρόνια. Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων είναι κριτήριο κοινωνικής συνοχής. Αν αφεθούν πίσω, το δημογραφικό πρόβλημα βαθαίνει και κοινωνικά», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

