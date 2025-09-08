Μειώνονται τα τεκμήρια κατοικίας και ΙΧ από το 2026 - Μειώσεις και στη φορολογία εσόδων από ενοίκια

Μειώνονται τα τεκμήρια κατοικίας και Ι.Χ. από το 2026, με στόχο να ανακουφιστούν οικονομικά περίπου 500.000 φορολογούμενοι. Παράλληλα διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι τοπικές συνθήκες και το πραγματικό κόστος λειτουργίας.

Μειώσεις στη φορολογία εσόδων από ενοίκια

Από το 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για το τμήμα εισοδήματος 12.001–24.000 ευρώ από ενοίκια. Διατηρούνται 15% έως 12.000 ευρώ, 35% για 24.001–35.000 και 45% για το υπερβάλλον. Ο σχεδιασμός «σπάει» το απότομο άλμα από 15% σε 35% και στοχεύει στους περίπου 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες που ως τώρα «καιγόντουσαν».