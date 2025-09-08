Live η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Όλες οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα και παραδείγματα 

Live η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη σημερινή συνέντευξη τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων 

Eurokinissi
Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ προβαίνει σήμερα το επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη τα μέτρα κοστολογούνται:

1,76 δισ ευρώ για το 2026

2,5 δισ το 2027

και αφορούν συνολικά 4 εκατομμύρια πολίτες.

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ», είπε.

Αναλυτικά:

-Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ

Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ

Τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως

Ειδικά για τους τριτέκνους ο φόρος μειώνεται από το 22% στο 9%, μηδενίζεται για τους πολύτεκνους

Παραδείγματα:

Τρίτεκνος με 1.500 ευρώ το μήνα θα έχει μείωση 1650 ευρώ

Πολύτεκνος μείωση περίπου 4.000 ευρώ

• Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνους και 125.000 πολύτεκνους

-Στήριξη της νέας γενιάς

Στόχος να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας στις νέες ηλικίες

Οι συντελεστές για εισόδημα 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών μηδενίζεται

Συνολικά αφορά σχεδόν 270.000 νέους, με τις 70.000 να είναι κάτω των 25 ετών

-Δημογραφικό, στέγη, αποκέντρωση

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς κάτω των 1500 κατοίκων, αφορά 12,720 οικισμούς και ωφελεί πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες

Παράδειγμα: Για ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 25.000 ευρώ σήμερα ο φόρος είναι 6.350 ευρώ με τη νέα κλίμακα γίνεται 5.150 ευρώ

Καταργείται το ελάχιστον εισόδημα για νέες μητέρες για δύο χρόνια μετά τη γέννα

Αλλάζουμε τον τρόπο που δουλεύουν τα τεκμήρια, τις αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζει η εφορία.

-Συνταξιούχοι

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Θα μηδενιστεί σε ορίζοντα 2 ετών, για μια χρονιά θα λάβουν την μισή αύξηση που δικαιούνται

Παράδειγμα: Συνταξιούχος με απολαβές 1080 ευρώ θα λάβει: 263 ευρώ καθαρά, 250 ευρώ από ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 από τη αλλαγή του φόρου εισοδήματος

Κατά τα λοιπά:

-Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

-Το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ γίνεται αφορολόγητο

-Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από κληροδοτήματα

Επτά παρεμβάσεις

Επτά παρεμβάσεις αναμόρφωσης φορολογίας εισοδήματος, παρουσίασε ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Είπε ακόμη ότι και το 2026 και το 2027 οι επιχειρήσεις θα δουν μείωση φορολογίας.

-Μειώνονται 2% οι συντελεστές της κλίμακας από 10.000 έως 40.000

Από 10.000-20.000 χωρίς παιδιά από 22% σε 20%

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 στα 60.000 έχουμε μείωση 5 μονάδων, στο 39% από το 44%. Αυτό αφορά φορολογητέο εισόδημα δηλαδή αφορά στελέχη με 2.100 καθαρά και 2.900 ευρώ

Μεγάλο σκαλοπάτι στους τρίτεκνους και ένα ακόμη στους πολύτεκνους

Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με παιδιά θα δουν για πρώτη φορά μείωση

Οι νέες κλίμακες ισχύουν και για τους αγρότες.

Άλλες δύο παρεμβάσεις για τους νέους:

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται

Εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση θα δουν μεγάλη αύξηση εισοδημάτων.

«Αλλάζει η φιλοσοφία. Πρέπει να εργαστούν, όχι επιδόματα», είπε ο κ. Πετραλιάς.

Πρώτη φορά αλλάζει όλη η κλίμακα ανά τέκνο

1 ο συντελεστής από 10.000 έως 20.000 μειώνεται σε 18% για δύο παιδιά, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία τέκνα

2. οι συντελεστές μηδενίζονται για φορολογούμενους με 4 παιδιά και πάνω

Με την αλλαγή αυτή όλοι έχουν όφελος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τους

«Για πρώτη φορά δίνονται ουσιαστικές αυξήσεις μέσω της μείωσης φορολογίας», είπε ο κ. Πετραλιάς.

Σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά: Όταν λέμε 20.000 ευρώ σε καθαρά αυτό σημαίνει μισθός 1250 ευρώ

Όταν λέμε 25.000, σημαίνει 1500 καθαρά
Όταν λέμε 30.000, σημαίνει 1750 καθαρά

Στην ενδιάμεση κατηγορία από 20.000 έως 30.000 ευρώ η μείωση της φορολογικής κλίμακας είναι κατά 2% για κάθε παιδί

1757320375450-774794787-pinakas1.jpg
pinakas2.jpg

Νέος με 980 ευρώ μισθό θα πάει στα 1071

pinakas3.jpg

Παρακολουθήστε ζωντανά:

