Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Αναλυτικά παραδείγματα

Με σύνθημα «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!», ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του ΔΕΘ τοποθέτησε στο επίκεντρο τη μέση ελληνική οικογένεια, τους εργαζόμενους, τους νέους, τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 11:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Τι έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές, προσωπική διαφορά, ΕΝΦΙΑ, οικογένειες με παιδιά, ένστολοι, στεγαστικό και τεκμήρια διαβίωσης βρέθηκαν στον πυρήνα του νέου πακέτου οικονομικών μέτρων που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ το Σάββατο ο πρωθυπουργός.

Περιγράφοντας σύντομα στην ομιλία του πώς η Ελλάδα έχει περάσει στην ανάπτυξη, αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην ακρίβεια και ανακοίνωσε μέτρα που ενισχύουν την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Έκανε λόγο για λιγότερους φόρους στη μεσαία τάξη και ακόμα λιγότερους στα νοικοκυριά με παιδιά, ενώ δεν θα υπάρχουν καθόλου ή θα υπάρχουν ελάχιστοι φόροι σε νέους έως 30 ετών. Μίλησε για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά και μειωμένο ΦΠΑ σε δεκάδες νησιά του Αιγαίου. Τέλος, αναφέρθηκε στο νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μείωση φορολογικών συντελεστών

Οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά 2 μονάδες ενώ προβλέπεται και επιπλέον μείωση για κάθε παιδί.

Ειδικότερα:

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Πίνακας με τους νέους συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος​

Εισόδημα Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος Συντελεστές 2025 Συντελεστές 2026 Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 10.000 9% 9% 9% 9% 9% 0% 10.000,01 20.000,00 22% 20% 18% 16% 9% 0% 20.000,01 30.000,00 28% 26% 24% 22% 20% 18% 30.000,01 40.000,00 36% 34% 34% 34% 34% 34% 40.000,01 60.000,00 44% 39% 39% 39% 39% 39% >60.0000 44% 44% 44% 44% 44% 44%

Ποιοι είναι οι πιο κερδισμένοι

Αυτοί που έχουν τρία παιδιά, καθώς μπορεί να κερδίσουν έως και έναν μισθό.

Αυτοί που έχουν τέσσερα παιδιά, καθώς πιθανόν να κερδίσουν μέχρι και δύο μισθούς.

Οι νέοι έως 25 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως δύο μισθούς

Και οι νέοι από 25 έως 30 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως και έναν μισθό.

Παραδείγματα ως προς τη μηνιαία παρακράτηση φόρου

Για μεικτό μισθό 1.500€ ή 1.210€ καθαρά

Χωρίς παιδί: -12€

Με ένα παιδί: -23€

Με δύο παιδιά: -35€

Με τρία παιδιά: -76€

Με τέσσερα παιδιά: -90€

Για μεικτό μισθό 2.200€ ή 1.585€ καθαρά

Χωρίς παιδί: -24€

Με ένα παιδί: -48€

Με δύο παιδιά: -71€

Με τρία παιδιά: -131€

Με τέσσερα παιδιά: -265€

Κερδισμένοι οι νέοι έως 30 ετών

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Ειδικότερα:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Προσωπική διαφορά

Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους το 2026 και καταργείται το 2027. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και την καθιερωμένη ετήσια αύξηση των αποδοχών τους.

Ενοίκια

Ευνοημένοι φαίνεται να βγαίνουν περίπου 150.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για κάθε εκμισθωτή υπήρχε ενιαίος συντελεστής 15% έως τα 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, αυτός ανέβαινε απότομα στο 35%.

Παράδειγμα

Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου με 20.000€ ετήσιο εισόδημα από ενοίκια θα φορολογηθεί με 15% για τις πρώτες 12.000. Για τις υπόλοιπες 8.000€ θα φορολογείται με 25% αντί 35%. Συνεπώς κέρδος στην τσέπη του θα είναι 800€.

Παράλληλα η ρύθμιση βοηθά και στη φορολογική συμμόρφωση. Συνεπώς, αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι, πια, μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, στο εξής, θα έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα αληθινά ενοίκια. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων.

Τι ισχύει για τον ΕΝΦΙΑ

Ο ΕΝΦΙΑ στις πρώτες κατοικίες σε χωριά με έως 1.500 κατοίκους θα μειωθεί στο μισό το 2026 και θα καταργηθεί εντελώς το 2027. Την ίδια στιγμή, στα ακριτικά νησιά με λιγότερους από 20.000 κατοίκους ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30%. Σήμερα το καθεστώς ισχύει σε πέντε νησιά, αλλά επεκτείνεται σε δεκάδες άλλα.

Ποια νησιά εντάσσονται στον μειωμένο ΦΠΑ

Πρόκειται για ένα σημαντικό κίνητρο για να παραμένουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους ή και να επιστρέψουν εκεί για μία νέα ζωή.

Τεκμήρια διαβίωσης

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το τεκμήριο διαβίωσης στα ακίνητα εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 30%.

Επίσης διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Στεγαστικό

Τρία στρατόπεδα αναμένεται να δώσουν ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα εκατοντάδων πολιτών. Συγκεκριμένα:

Στρατόπεδο «Καραϊσκάκη» στο Χαϊδάρι Αττικής

Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 696 διαμερίσματα.

Στρατόπεδο «Ζιάκα», στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη

Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα.

Στρατόπεδο «Μανουσογιαννάκη», στην Πάτρα.

Έκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 720 διαμερίσματα.

Η προοπτική των διαμερισμάτων είναι το 25% από αυτά να στεγάσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% να αποδοθεί σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.

Ένοπλες Δυνάμεις

Νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος.

Ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών και είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλούστευση των αδειοδοτήσεων με αιχμή τις επενδύσεις στον χώρο της Βιομηχανίας. Σύντομα τελειώνουν τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για βιομηχανία και τουρισμό.

Παράλληλα, εξελίσσεται η προκήρυξη της δράσης, ύψους 200 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας ενώ η Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, παρέχει επιπλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς μικρομεσαίους.

Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα με ενεργοποίηση από το 2026 ενώ 50 εκατομμύρια θα διατεθούν ειδικά για το ταμείο καινοτομίας φαρμάκων. Ταυτόχρονα ξεκινούν, οι χρηματοδοτήσεις 2 νέων ευρωπαϊκών ταμείων, του Κοινωνικού Κλιματικού και του Εκσυγχρονισμού: 700 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων μονάδων.

Ακόμα, 200 εκατομμύρια για μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία. Και επιπλέον 300 εκατομμύρια ως ξεκίνημα για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου με νέα πράσινα πλοία.

Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις

«Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030, με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις», τόνισε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θεσμοθέτηση και στην Ελλάδα του Εθνικού Απολυτηρίου

Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου, αποκτώντας το δικό του εκπαιδευτικό κύρος και το δικό βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Ύστερα από μία σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Μία αλλαγή, που πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Η Υγεία αποτελεί το δεύτερο πεδίο που απαιτεί συνεννόηση. Η προσπάθεια που εξελίσσεται στο ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για ανακαινίσεις ΤΕΠ σε 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας, απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις κλπ, πρέπει να συνεχισθεί με κατανόηση και διάθεση θετικών προτάσεων από όλους

Σύγχρονες Πολεοδομίες με πλήρες Κτηματολόγιο

Μία μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει τι και με ποιους όρους. Οι Πολεοδομίες θα φύγουν από τους δήμους για να ενταχθούν οργανικά στο Κτηματολόγιο ΑΕ.

Ο Ενεργειακός Χάρτης των επόμενων δεκαετιών

Εθνικό στοίχημα η ενεργειακή αυτονομία σε συνδυασμό με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι που ταυτίζεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί, εξάγοντας ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα της.

