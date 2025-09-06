ΔΕΘ 2025 - Μητσοτάκης: Αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες
Ο πρωθυπουργός ανακοινώνει οικονομικά μέτρα από το βήμα της ΔΕΘ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ανακοίνωσε αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος
Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Μπορεί η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.
ΔΕΘ 2025: Η ώρα της νέας γενιάς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
