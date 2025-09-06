ΔΕΘ 2025 - Live - Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πατάμε γκάζι για να ανατείλει μια νέα τετραετία το 2027»

Λίγο μετά τις 19:30 έφτασε στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γραμπόφσκι.

Ξεκίνησε η ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ. Σύνθημα της 89ς ΔΕΘ είναι «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!»

«Δεν θα δώσω υποσχέσεις κα χρήματα που δεν υπάρχουν», είπε αρχικά θυμίζοντας την παρουσία του το 2016. Κατόπιν ήρθε στο σήμερα λέγοντας: «Οι εμπειρίες μου είναι περισσότερες όπως και το γκρίζο στα μαλλιά μου».

«Βάλαμε την Ελλάδα ψηλά αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες. Η Ελλάδα έχει περάσει από την πτώχευση στην ανάπτυξη», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Ξέρουμε ότι πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Για αυτό αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η στήριξη του εισοδήματος».

Συνέκρινε τη χώρα μας με τη Γαλλία και είπε:

«Η Γαλλία όπως και άλλες χώρες έχουν τεθεί σε καθεστώς υπερβολικου΄ελλείματος. Εμείς είμαστε στην αντίπερα όχθη. Κι αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μιας συνετής οικονομικής πολιτικής που υπηρετούμε με συνέπεια»

«Η ελευθερία δεν θέλει μόνο Αρετή και Τόλμη αλλά και πόρους. Εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω», ανέφερε ο πρωθυπουργός για τα εξοπλιστικά και μίλησε για την Ουκρανία σε σύγκριση με την Κύπρο. "Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να τους συμβεί κάτι τέτοιο για λόγους γεωστρατηγικής". υπογράμμισε.

«Πατάμε γκάζι για να ανατείλει μια νέα τετραετία το 2027», πρόσθεσε.

