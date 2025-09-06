Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Όλα τα νεότερα, ποιους αφορά, από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

Γιατί θα....γυρίσει πίσω στο 2016 

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Όλα τα νεότερα, ποιους αφορά, από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το περιβάλλον του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο "Ιώαννης Βελλίδης" με αναφορά στο 2016. Τότε ήταν η πρώτη του φορά στη ΔΕΘ και είχε αναφερθεί σε πρόγραμμα που θα στοχεύει στη μείωση των φόρων και στην αύξηση των μισθών. Στη σημερινή του ομιλία αναμένεται να επιβεβαιώσει πως αυτός ο στόχος γίνεται πράξη.

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι συνολικού κόστους 1,7 δισ. ευρώ.

Μάλιστα θα πρόκειται για εξαγγελίες που δεν θα είναι μόνο εφαρμόσιμες από το 2026 αλλά θα έχουν και συνέχεια.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει λόγο για μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 και για αυτό θα ζητήσει ευρύτατη συναίνεση. Το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων δεν θα σχετίζεται με εκλογικούς τίτλους. Για παράδειγμα μια εξ αυτών θα αφορά στη θέση της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη.

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας την πολιτική αστάθεια στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Με αφορμή αυτό θα τονίσει την ανάγκη για οικονομική και πολιτική σταθερότητα.

Το πλαίσιο των μέτρων:

-Μείωση φόρου για οικογένειές με παιδιά, με διψήφιο μεσοσταθμικό όφελος. Ειδικά για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

-Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις. Οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα θα το δουν άμεσα από τις αρχές του 2026. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με εισοδήματα από ενοίκια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα δουν από τη εκκαθάριση του 2027.

-Μείωση ή κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε ακριτικές περιοχές

-Και μείωση σε τεκμήρια διαβίωσης

Τα μέτρα - έκπληξη στο καλάθι του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σε κάθε περίπτωση οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να έχει «κλειδώσει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει πολίτες με μικρά και μεσαία εισοδήματα περιέχει ακόμη ο φάκελος του πρωθυπουργού, όμως αυτό το γνωρίζουν λίγοι από τους συνεργάτες του.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για τη μεσαία τάξη. Θα ανακοινωθεί ακόμη στήριξη στους πολύτεκνους, οι οποίοι είναι πιθανό να δουν μηδενισμό της φορολογίας εισοδήματος.

Αλλαγές αναμένονται όμως και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν αλλαγές στα τεκμήρια και στο τεκμαρτό εισόδημα.

Αλλαγές θα έχουν και οι συνταξιούχοι, αφού αναμένεται να ανακοινωθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Οι εξαγγελίες θα αφορούν και στους ένστολους, οι οποίοι επίσης αναμένεται να λάβουν νέες αυξήσεις στις αποδοχές τους το νέο χρόνο, ενώ ειδική μέριμνα και για τους νέους, και όχι μόνο, που δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη, καθώς ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, ώστε να «απελευθερώσουν» κλειστά ακίνητα.

