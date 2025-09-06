Μητσοτάκης στη διοίκηση της ΔΕΘ: Σε καμιά πόλη δεν έχουν δοθεί τόσα κονδύλια όσα στη Θεσσαλονίκη

Την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης, το όλο πρότζεκτ της ανάπλασης θα το «τρέξει» το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσεις δαπάνες. Δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και αναφερόμενος γενικότερα στη Θεσσαλονίκη είπε ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει πάρει σε ποσοστό του ΑΕΠ τόσα κονδύλια για την κατασκευή έργων. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ-Helexpo ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν. Απευθυνόμενος στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη τον συνεχάρη για την καθαριότητα της πόλης.

Περιοδεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ

Το περίπτερο της Mc Laren, εκεί όπου εκτίθεται το αγωνιστικό όχημα της Formula 1 και δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού να το δουν από κοντά, ήταν η πρώτη στάση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της καθιερωμένης του περιοδείας στα περίπτερα της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ - HELEXPO, ο κ.Μητσοτάκης ξεκίνησε στις 11:10 το πρωί τη βόλτα στους χώρους της ΔΕΘ συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Εκθέσεως, Τάσο Τζήκα, από υπουργούς, από βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 Eurokinissi

Ακολούθησαν στάσεις στο περίπτερο Εθνικής Άμυνας, όπου είχε σύντομη συζήτηση με αξιωματούχους του Στρατού και στο υπουργείο Αθλητισμού. Παρουσία του αναπληρωτή υπουργού, Γιάννη Βρούτση, ο κ.Μητσοτάκης παρακολούθησε επιδείξεις από αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής και από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο τραμπολίνο δηλώνοντας εντυπωσιασμένος, ενώ φωτογραφήθηκε με μικρούς αθλητές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε επιδείξεις από αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε κόσμο που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα περίπτερα, ενώ στη συνέχεια πέρασε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον υποδέχτηκαν παιδιά με αναπηρία φορώντας μπλούζες «Τζάμπολ Αγάπης» παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο περίπτερο του υπουργείο Υγείας όπου ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση υπό τον υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε σύντομη συνομιλία με στελέχη του ΕΚΑΒ ο κ.Μητσοτάκης τους είπε «πάντα καλύτεροι και γρηγορότεροι», ενώ ακολούθως πέρασε από το περίπτερο του «AI στην πρόληψη». Τον πρωθυπουργό έξω από το περίπτερο για τον «Βιώσιμο Τουρισμό», υποδέχτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ ακολούθως πέρασε, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, από το περίπτερο της μπύρας «Νύμφη» με τον κ.Μητσοτάκη να σηκώνει το ποτήρι και να εύχεται σε όλους «στην υγεία σας».

Επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 2025 SOOC

Είχαν προηγηθεί στάσεις στο περίπτερο της ΕΡΤ όπου ενημερώθηκε για το νέο πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με παρόντα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, από τα ειδησεογραφικά sites Thestival και Voria, από το «1555 Εξυπηρέτηση Πολιτών» και το «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς», καθώς και από τα περίπτερα «Metlen Energy & Metals» και «Hellenic Energy». Ο πρόεδρος της «Hellenic Energy» χάρισε στον πρωθυπουργό μια μπάλα της Εθνικής Ομάδας και μια φανέλα με το «Νούμερο 1» και το όνομα «Μητσοτάκης» στην πλάτη.

Επίσης, ο πρωθυπουργός έκανε στάση και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς όπου η υποδοχή του έγινε με ποντιακούς χορούς και λύρα, ενώ η διοίκηση του Συλλόγου του δώρισαν μια ανθοδέσμη και μια μπάλα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την περιοδεία του στη ΔΕΘ. Επισκέφθηκε την Hellenic Energy, που είναι αθλητικός χορηγός καλαθοσφαίρισης, όπου οι άνθρωποί της του χάρισαν μία μπάλα του μπάσκετ και μία αθλητική φανέλα με το όνομά του.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το περίπτερο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου τον υποδέχτηκαν η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και οι υφυπουργοί και τον ξενάγησαν στα εκπαιδευτικά πρότζεκτ και στις δράσεις των σχολείων και των πανεπιστημίων.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει μαθητές και εκπαιδευτικούς και να μιλήσει μαζί τους. Σταμάτησε στο σταντ του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων και είδε τον μαθητικό λαχανόκηπο, ενώ στη συνέχεια άκουσε μουσική από παιδική ορχήστρα, που έπαιζε με μεταλλόφωνα και κρουστά το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» του Μάνου Χατζιδάκι.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τα σταντ των πανεπιστημίων και είδε εφαρμογές και καινοτομίες, κατά σειρά, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σταμάτησε μπροστά στην ομάδα αεροναυτικών και διαστημικών εφαρμογών, που δημιουργεί έξυπνες πατέντες drones και πυραύλων μικρού μεγέθους για ειρηνικούς σκοπούς.

Στη συνέχεια, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας είδε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο αμερικανικό μπιλιάρδο, που αντικαθιστά ...τον παίκτη με τη στέκα και ...μαθαίνει από τους συνδυασμούς και τις κινήσεις της μπάλας να την κατευθύνει στο σωστό σημείο.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 Eurokinissi

Στο σταντ του ΑΠΘ, ο πρωθυπουργός δοκίμασε τις γνώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ρωτώντας για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και συγκεκριμένα:

«Πότε μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη;»

Ο ψηφιακός βοηθός σπουδών τού απάντησε: «...στις 26 Οκτωβρίου του 1912...».

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και άλλο περίπτερο, στο οποίο στεγάζεται η αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μπροστά στο περίπτερο της Βουλγαρίας τον υποδέχθηκε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας Ivan Ivanov και τον καλωσόρισε. «Θα είστε σύντομα στο ευρώ», του είπε χαμογελώντας ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί και στην έκθεση που είναι αφιερωμένη στα εκατό χρόνια λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης, με ιστορικές φωτογραφίες, φωτοαπεικονίσεις σημαντικών προσωπικοτήτων και με την προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ για τη Διεθνή Έκθεση.

Στη συνέχεια, σταμάτησε έξω από το περίπτερο του υπουργείου Ανάπτυξης, όπου τον υποδέχτηκαν ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος και οι υφυπουργοί, και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες ενός «έξυπνου» αυτοκινήτου που διευθύνεται με τεχνητή νοημοσύνη.

Σταμάτησε επίσης, έξω από το σταντ του Υπουργείου Εξωτερικών και χαιρέτησε τον υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στον δρόμο, μια κυρία με δύο παιδάκια τον ρώτησε αν επιτρέπεται να βγουν φωτογραφία μαζί του. «Δεν επιτρέπεται μόνο, επιβάλλεται...» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε και μπροστά σε περίπτερα μέσων ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και στην εφημερίδα «Μακεδονία». Είδε, σε άλλο σημείο της διαδρομής, ηλεκτρικά σκούτερ ελληνικής εταιρείας, που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στη χώρα μας, και χαιρέτησε τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Μπρατάκο, πριν μεταβεί στο περίπτερο του gov.gr. Εκεί τον υποδέχθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει τις νέες έξυπνες κάμερες της τροχαίας, που θα βεβαιώνουν παραβάσεις, και επίσης να ενημερωθεί για τις δυνατότητες της AI στη δημόσια διοίκηση, σε σχέση με την ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων.

Ο πρωθυπουργός καθ' οδόν χαιρέτησε και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ολοκλήρωσε την περιοδεία του έξω από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Μητσοτάκης: Η δημόσια υγεία και το ΕΣΥ, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής

«Η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας στην 89η ΔΕΘ και τόνισε πως το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί λειτουργικά στις αρχές του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη ΔΕΘ Eurokinissi

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και στον χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει πραγματικά από όλο το επιτελείο μια πολύ σπουδαία δουλειά σε όλα τα επίπεδα, η οποία νομίζω ότι παρουσιάζεται αναλυτικά σε αυτό το μεγάλο περίπτερο. Θέλω να ξανατονίσω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023, ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας μέσα από το ΜyΗealth app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ό,τι κάνουν 365 μέρες τον χρόνο. Και στη Θεσσαλονίκη, είδα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον Μάριο να είναι στο εργοτάξιο του πιο όμορφου, του πιο σύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου ολόκληρης της Ευρώπης, το οποίο θα παραδοθεί λειτουργικό στις αρχές του 2027. Και με μια μεγάλη τομή στις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει πια κεντρικά το Ελληνικό Κράτος. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι σπουδαίο: περνάμε από τη θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας, μην το παραγνωρίζετε, διότι αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε σώζουν ζωές. Σταματώ εδώ, επιστρέφω το βήμα στον Άδωνι Γεωργιάδη για να σας πει τα υπόλοιπα. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά η οποία γίνεται στο Υπουργείο Υγείας. Και κάτι τελευταίο: όλοι οι καλόπιστοι πολίτες και πρωτίστως οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να μας υποδείξουν πώς θα γίνουμε καλύτεροι, αναγνωρίζουν ότι εδώ γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε και στόχο και σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Ας αφήσουμε στην άκρη τη γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο η οποία έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει: η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής».

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, παρέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης

Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης". Ο κ. Μητσοτάκης σε λίγη ώρα θα περιοδεύσει σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ. Αύριο, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".

