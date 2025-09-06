Στους χώρους της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια - Με φόρμουλα ξεκίνησε η βόλτα του

Μετά τον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στους χώρους της ΔΕΘ στις 10.00 το πρωί του Σαββάτου (6/9/25) για τα εγκαίνια της έκθεσης, όπου παραβρέθηκε στον αγιασμό.

Μετά τον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα.

Η βόλτα του πρωθυπουργού ξεκίνησε με… άρωμα από φόρμουλα 1 όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες που ακολουθούν

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

