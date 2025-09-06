Στους χώρους της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στους χώρους της ΔΕΘ, όπου έφτασε στις 10:00 για τα εγκαίνια της έκθεσης.

Ο πρωθυπουργός θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της 89ης έκθεσης και έπειτα θα αποσυρθεί για λίγο μέχρι την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ήταν παρών στον αγιασμό και στη συνέχεια είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ - Helexpo αλλά και να περιοδεύσει σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Αύριο, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2024 (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

