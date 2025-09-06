Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έγινε 100: Η μεγάλη γιορτή της πόλης ετοιμάζεται για τον 2ο αιώνα της

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) δεν είναι απλά μια εμπορική διοργάνωση. Από το 1926, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου η πόλη ξυπνά με το συναίσθημα μιας μεγάλης γιορτής, όπου η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η πολιτιστική ζωή συναντιούνται.

Η ΔΕΘ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, αποτυπώνοντας την ιστορία, την οικονομία και τον πολιτισμό της μέσα από δεκαετίες μεταμορφώσεων, πολέμων και κοινωνικών ανατροπών.

Ο πύργος του ΟΤΕ Helexpo

Η πρώτη ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε το 1926, χάρη στην πρωτοβουλία του Νικόλαου Γερμανού, πολιτικού και επιστήμονα, που οραματίστηκε ένα νέο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. Η έκθεση φιλοξενήθηκε αρχικά σε ένα πεδίο ασκήσεων του στρατού και περιλάμβανε μικρά, προσωρινά περίπτερα για Έλληνες και ξένους εκθέτες, ενώ ξεχώριζε το Προσφυγικό περίπτερο και ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός του Χρήστου Τσιγγιρίδη. Από τότε, η ΔΕΘ έδειξε την τάση της να συνδυάζει τεχνολογία, επιχειρηματικότητα και κοινωνικό ενδιαφέρον.

Αεροφωτογραφία της 9ης ΔΕΘ Helexp

Οι πρώτες δεκαετίες και τα χρόνια της κατοχής

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η ΔΕΘ μεγάλωνε σε μέγεθος και φήμη. Στις πρώτες δεκαετίες συμμετείχαν χώρες όπως η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία, ενώ παράλληλα ξεχώριζαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως οι ζυθοποιίες Φιξ και η εταιρεία «ΜΙΣΚΟ». Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, η έκθεση γνώρισε μεγάλες αλλαγές με νέες εγκαταστάσεις και τεχνολογικές καινοτομίες, όπως τα πρώτα ραδιόφωνα και τα ηλεκτρικά τρένα.

Η ΔΕΘ λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου Helexpo

Η ΔΕΘ δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τον πόλεμο. Το 1940, η προπολεμική έκθεση σημαδεύτηκε από την επικείμενη Κατοχή. Οι χώροι λεηλατήθηκαν, τα περίπτερα καταστράφηκαν και η δραστηριότητα σταμάτησε για χρόνια, ενώ οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν από γερμανικές και βρετανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο αγαπημένος καφές των Ελλήνων που γεννήθηκε στη ΔΕΘ

Η δεκαετία του 1950 σήμανε την επανεκκίνηση. Η ΔΕΘ έγινε σημείο επαφής με το σχέδιο Μάρσαλ, ενώ οι εκθέσεις άρχισαν να αποκτούν πολιτιστική διάσταση με συναυλίες, καλλιτεχνικές παρουσιάσεις και την καθιέρωση της Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου. Το 1957 στη ΔΕΘ, γεννήθηκε και ο καφές φραπέ, προϊόν που συνόδευε για χρόνια τους Έλληνες στο πρωινό τους ξύπνημα.

Ο Νικόλας Γερμανός και οι συνεργάτες του στα γραφεία της ΔΕΘ Helexpo

Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, η ΔΕΘ ενίσχυσε τον πολιτιστικό της χαρακτήρα, καθιερώνοντας το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού και δημιουργώντας κλαδικές εκθέσεις όπως η Διεθνής Έκθεση Γούνας και η Διεθνής Έκθεση Μαρμάρου. Η πόλη υποδέχθηκε διάσημους καλλιτέχνες και ακόμη και αστροναύτες, ενώ οι εγκαταστάσεις επεκτάθηκαν με νέα κτίρια, όπως ο Πύργος του ΟΤΕ και το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.

Από τη μεταπολίτευση στη σύγχρονη εποχή

Η ΔΕΘ συνέχισε να ακολουθεί τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας, μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το 1977 και ανανέωσε συνεχώς την τεχνολογία και τον χαρακτήρα της. Στη δεκαετία του 1980 και του 1990, απέκτησε διεθνή χαρακτήρα με συμμετοχή ξένων κρατών, ενώ παράλληλα εφάρμοσε καινοτομίες όπως παγοδρόμια, ηλεκτρονικούς καταλόγους και καρτοτηλέφωνα.

Η ΔΕΘ είναι ταυτισμένη με τη Θεσσαλονίκη

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ΔΕΘ ανέδειξε την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη σε διεθνές επίπεδο, ενώ το 2001 ξεκίνησε η λειτουργία του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης». Παρά τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, η ΔΕΘ συνέχισε να προσαρμόζεται, εισάγοντας ψηφιακές υπηρεσίες και νέες μορφές διασκέδασης.

Το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης HELEXPO

Η ΔΕΘ και η πανδημία του κορονοϊού

Η πανδημία του Covid-19 το 2020 ανάγκασε τη ΔΕΘ να αλλάξει μορφή, με το «Thessaloniki Helexpo Forum» να αντικαθιστά τη φυσική έκθεση για πρώτη φορά στην ιστορία. Από το 2021 και μετά, η ΔΕΘ επέστρεψε δυναμικά.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί σήμερα ένα ζωντανό σύμβολο της πόλης, που συνδέει παρελθόν και παρόν. Από την πρώτη εκθεσιακή σκηνή στο στρατόπεδο του 1926 έως τις σύγχρονες ψηφιακές και πολιτιστικές της εκφάνσεις, η ΔΕΘ παραμένει η καρδιά της Θεσσαλονίκης, ένας χώρος όπου η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η δημιουργικότητα συναντούν την ιστορία και την παράδοση.