ΔΕΘ 2025: Παρέμβαση στη φορολογική κλίμακα των 10.000 – 20.000 ευρώ - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο στο πλαίσιο των εγκαινίων της ΔΕΘ, με τα σενάρια για τα μέτρα να δίνουν και να παίρνουν. Οι τελευταίες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σημαντικές παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και στον ΕΝΦΙΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη με ένα μέτρο - έκπληξη που μόνο οι πιο στενοί του συνεργάτες γνωρίζουν. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του συντελεστή για το τμήμα εισοδήματος 10.000–20.000 ευρώ, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σενάρια βάζουν στο τραπέζι την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς.

Κλίμακες μισθωτών και συνταξιούχων

Οι μέχρι τώρα διαρροές συγκλίνουν ότι ο πρώτος στόχος είναι οι μεσαίες κλίμακες. Σενάριο, το οποίο αποκάλυψε το Mega, και το οποίο εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο, προβλέπει μείωση έως και τριών ποσοστιαίων μονάδων στον συντελεστή της κλίμακας εισοδήματος 10.000–20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα είναι 22%. Η παρέμβαση δεν αφορά μόνο όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μέσα στο εύρος αυτό, καθώς το όφελος «αγγίζει» κάθε φορολογούμενο του οποίου το εισόδημα υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, με τον φόρο να μειώνεται στο αντίστοιχο τμήμα.

Αυτοί που θα κερδίσουν, είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με καθαρό φορολογητέο εισόδημα πάνω από τις 10.000 ευρώ, οι οποίοι θα δουν μικρότερη παρακράτηση στο κομμάτι της κλίμακας που επηρεάζεται.

ΕΝΦΙΑ σε χωριά και οικισμούς

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα σενάρια, στο τραπέζι βρίσκεται και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για περιοχές με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα πρόκειται για κίνηση με πολλαπλή στόχευση: φορολογική ελάφρυνση για μόνιμους κατοίκους και νοικοκυριά εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, αντιμετώπιση του δημογραφικού στην περιφέρεια μέσω κινήτρων παραμονής ή και μετεγκατάστασης, αλλά και έμμεση στήριξη της στέγασης, καθώς η μείωση του φορολογικού βάρους στα ακίνητα έχει τη δυνατότητα να περάσει στο κόστος κατοικίας.

