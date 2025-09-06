ΔΕΘ: Πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης - Τα σενάρια για την «έκπληξη»

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος το βράδυ θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησής του για το επόμενο έτος.

Επειδή γράφονται πολλά και ακούγονται ακόμα περισσότερα έβαλα τη «γάτα» να κάνει μια βόλτα στους διαδρόμους του Μεγάρου Μαξίμου και να μας ενημερώσει. Μαθαίνω λοιπόν ότι η ομιλία του πρωθυπουργού θα έχει δύο μέρη.

Στο πρώτο θα παρουσιάσει τα οικονομικά μέτρα για το 2026 και στο δεύτερο θα μιλήσει για τις μεταρρυθμίσεις που σκοπεύει να προωθήσει. Επειδή μάλιστα οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα έχουν χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2030 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη να υπάρξουν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.

Σύμφωνα με τη «γάτα» ο πρωθυπουργός δεν θα προχωρήσει απλά σε μια απαρίθμηση μέτρων αλλά θα παρουσιάσει τις μεγάλες τομές που θέλει να κάνει στη φορολογία καθώς όπως με διαβεβαίωσε το... κατοικίδιο «η μείωσή της οδηγεί στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας».

Το συνολικό κόστος των μέτρων που θα ανακοινωθούν θα φτάσει το 1,7 δισ. ευρώ και με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το εισόδημα των πολιτών μέσα από τις φοροελαφρύνσεις. Οι φοροελαφρύνσεις αυτές μάλιστα θα έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, «η μείωση των φόρων είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στο πακέτο μόνιμων μέτρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ που έχει ήδη ανακοινώσει, όπως είναι η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και η επιδότηση ενοικίου και που, είτε εφαρμόζονται, είτε θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα.

Βασιζόμενος στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και στη δημιουργία πλεονασμάτων ο πρωθυπουργός θα τονίσει πως οι ουσιαστικές παρεμβάσεις θα είναι συνεχείς και θα ανακοινώνονται σταδιακά χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα στην αρχή της ομιλίας του θα επισημάνει πως αυτά που έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κλπ, είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει σήμερα, στη 10η ΔΕΘ του, το 2025.

Αναφερόμενος στο σημερινό ασταθές και δύσκολο διεθνές περιβάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του αναμένεται να αναδείξει τη σημασία που αποκτά η οικονομική σταθερότητα και η πολιτική βεβαιότητα.

Επειδή πάντως ΔΕΘ χωρίς εκπλήξεις δεν υπάρχει, η «γάτα» με διαβεβαιώνει πως μέχρι την τελευταία στιγμή στο Μαξίμου εξετάζουν όλα τα σενάρια. Από την περαιτέρω μείωση, ως την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε κάποιες κατηγορίες πολιτών, σενάριο πάνω στο οποίο δεν θα στοιχημάτιζα, μέχρι νέες ελαφρύνσεις με στόχο την βελτίωση του δημογραφικού.

