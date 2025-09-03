ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις

Πρώτον να σας πω λοιπόν να μην ακούτε τίποτα για δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Κανένας σοβαρός αναλυτής δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του δημοσκόπηση μέσα στο καλοκαίρι. Ούτε καν στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Άρα μια πρώτη και καλή αποτίμηση του εκλογικού σώματος θα έχουμε πολύ αργότερα και αφού τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα αρχίσει να τα καταλαβαίνει ο κόσμος στην τσέπη του. Μέχρι τότε θα κάνουμε και θα κάνουν υπομονή.

Δεύτερον οποιοδήποτε μέτρο δίνει κάτι στον πολίτη είναι θετικό. Και έτσι το αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Όμως δεν είναι απαραίτητο αυτό να μεταφράζεται αυτόματα και σε στήριξη της κυβέρνησης. Και αυτό θα είναι το μεγάλο ζητούμενο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει και θα υλοποιήσει να καταφέρουν να αλλάξουν το κλίμα. Κάτι που δεν είναι αυτονόητο.

Σύμφωνα πάντως με τη γάτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αρχίσει να απομακρύνεται από τη λογική των επιδομάτων, επιδόματα που πριν την πρώτη του θητεία θα θυμάστε πως σχολίαζε με κάποια απέχθεια, όμως πως τα φέρνει η ζωή, τα επόμενα χρόνια όλο επιδόματα βλέπαμε. Στη ΔΕΘ, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μόνιμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης και κυρίως της οικογένειας που πλήττεται τα τελευταία χρόνια από την ακρίβεια.

Επειδή πολλά έχουν ακουστεί από το πουγκί για αυτά τα μέτρα θα βγουν πάνω από 1,5 δις ευρώ και η λογική των μέτρων θα έχει να κάνει με σειρά φοροελαφρύνσεων για τους ιδιωτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τους συνταξιούχους. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν από το νέο έτος και όπως λέει η γάτα μη μείωση των άμεσων φόρων θα περάσει άμεσα στις τσέπες των πολιτών. Μείωση έμμεσων φόρων δεν θα πρέπει να αναμένουμε καθώς το Μαξίμου εκτιμά πως τις περισσότερες φορές αυτός «πηγαίνει» στους ενδιάμεσους και όχι στο κράτος.

Η γάτα πάντως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχει και μια έκπληξη από τον Πρωθυπουργό προς κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη πάντως δεν θα είναι μια καθαρά οικονομική ομιλία αλλά θα επενδυθεί και με τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση μέχρι το τέλος της τετραετίας. Γιατί και σε αυτή την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, όπως και στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής θα ξεκαθαρίσει πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.