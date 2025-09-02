ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

Με τη ΔΕΘ να πλησιάζει και το πρωθυπουργικό γραφείο να είναι σε συνεχείς συσκέψεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, στο τραπέζι έχει τεθεί το ζήτημα της επιπλέον στήριξης των οικογενειών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άλλωστε «κουμπαρά» 1,5 δισ. ευρώ και έχει πλέον ξεκαθαριστεί ότι θα στηριχθεί η στεγαστική πολιτική, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι νέοι.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ότι στο τραπέζι έχουν τεθεί μέτρα που αφορούν τους πολύτεκνους και τις οικογένειες με παιδιά. Τα μέτρα αυτά μάλιστα θα «κλειδώσουν» την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Τι μελετά η κυβέρνηση για τους πολύτεκνους

Κατάργηση φόρου

Υψηλό εισοδηματικό όριο

Θα οριστεί περιουσιακό κριτήριο

Το όφελος θα είναι για πάνω από 20.000 οικογένειες

Τι εξετάζεται για τις οικογένειες