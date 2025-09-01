ΔΕΘ 2025: Μισθοί, συντάξεις, φορολογία, ενοίκια και επιδόματα στο «καλάθι» του πρωθυπουργού

Ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ στο "Βελλίδειο" Συνεδριακό Κέντρο.

Στοχευμένες παρεμβάσεις για μισθούς, συντάξεις και φορολογία αναμένονται στη ΔΕΘ

Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου οικονομικών μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στόχος είναι να δοθεί άμεση οικονομική ανάσα στους πολίτες, επιστρέφοντας τα πλεονάσματα στην κοινωνία, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τρεις βασικούς τομείς:

Μισθοί και συντάξεις : Θα γίνουν ανακοινώσεις για αυξήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και για τις συντάξεις.

: Θα γίνουν ανακοινώσεις για αυξήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και για τις συντάξεις. Φορολογικός χάρτης : Θα υπάρξουν αλλαγές στον φορολογικό χάρτη που θα ωφελήσουν μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες.

: Θα υπάρξουν αλλαγές στον φορολογικό χάρτη που θα ωφελήσουν μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Ενοίκια: Θα γίνουν παρεμβάσεις και στον τρόπο φορολόγησης των ενοικίων.

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να αναδείξουν ποιοι ακριβώς και κατά πόσο θα κερδίσουν από τα μέτρα αυτά.

Τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι» του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Αύξηση στο βασικό αφορολόγητο όριο

«Το ετήσιο όφελος θα είναι κάπου στα 123 ευρώ», είπε ο φοροτεχνικός Νίκος Φραγκιαδάκης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Από 8.632€ -> 10.000€ για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες

Έξτρα αφορολόγητο όριο για οικογένειες με παιδιά (+1.000€ – 2.000€ / παιδί)

Υψηλό αφορολόγητο για πολύτεκνους, με πλήρη απαλλαγή φόρου έως 40.000€ εισόδημα

Αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Ενδιάμεσος συντελεστής (15%) μεταξύ του 9% για εισοδήματα έως 10.000€ και του 22% για εισοδήματα 10.001€ -20.000€

Επιβολή του ανώτατου συντελεστή 44% στα 50.000 ή 55.000€ (από τα 40.000€)

Αναπροσαρμογή στη φορολογία για τα εισοδήματα από ενοίκια

Μείωση εισαγωγικού συντελεστή στα ενοίκια έως 12.000€ προς το 7,5%

Νέος ενδιάμεσος συντελεστής για ενοίκια 12.000 € – 35.000€

Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%

Κύριες συντάξεις

Νέα ετήσια αύξηση (2,5% – 2,7%) από 1/1/2026

Παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά για περίπου 650.000 συνταξιούχους

Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα από 1/4/2026

Οριζόντια αύξηση στους μισθούς του δημοσίου από 1/4/2026

Κλιμακωτές αυξήσεις από 13% έως 20% στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από 1/10/2025

Ανάλογο μοντέλο αυξήσεων θα εφαρμοστεί και στα Σώματα Ασφάλειας

Παράταση αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα και το 2026

Ετήσιο επίδομα Νοέμβριου 250€: διεύρυνση δικαιούχων

