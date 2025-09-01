ΔΕΘ 2025: Μισθοί, συντάξεις, φορολογία, ενοίκια και επιδόματα στο «καλάθι» του πρωθυπουργού
Το πακέτο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τρεις βασικούς τομείς
Στοχευμένες παρεμβάσεις για μισθούς, συντάξεις και φορολογία αναμένονται στη ΔΕΘ
Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου οικονομικών μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στόχος είναι να δοθεί άμεση οικονομική ανάσα στους πολίτες, επιστρέφοντας τα πλεονάσματα στην κοινωνία, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανάρτηση του πρωθυπουργού.
Το πακέτο θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τρεις βασικούς τομείς:
- Μισθοί και συντάξεις: Θα γίνουν ανακοινώσεις για αυξήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και για τις συντάξεις.
- Φορολογικός χάρτης: Θα υπάρξουν αλλαγές στον φορολογικό χάρτη που θα ωφελήσουν μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες.
- Ενοίκια: Θα γίνουν παρεμβάσεις και στον τρόπο φορολόγησης των ενοικίων.
Οι ανακοινώσεις αναμένεται να αναδείξουν ποιοι ακριβώς και κατά πόσο θα κερδίσουν από τα μέτρα αυτά.
Τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι» του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
- Αύξηση στο βασικό αφορολόγητο όριο
«Το ετήσιο όφελος θα είναι κάπου στα 123 ευρώ», είπε ο φοροτεχνικός Νίκος Φραγκιαδάκης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».
Από 8.632€ -> 10.000€ για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες
- Έξτρα αφορολόγητο όριο για οικογένειες με παιδιά (+1.000€ – 2.000€ / παιδί)
- Υψηλό αφορολόγητο για πολύτεκνους, με πλήρη απαλλαγή φόρου έως 40.000€ εισόδημα
- Αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων
Ενδιάμεσος συντελεστής (15%) μεταξύ του 9% για εισοδήματα έως 10.000€ και του 22% για εισοδήματα 10.001€ -20.000€
Επιβολή του ανώτατου συντελεστή 44% στα 50.000 ή 55.000€ (από τα 40.000€)
- Αναπροσαρμογή στη φορολογία για τα εισοδήματα από ενοίκια
Μείωση εισαγωγικού συντελεστή στα ενοίκια έως 12.000€ προς το 7,5%
Νέος ενδιάμεσος συντελεστής για ενοίκια 12.000 € – 35.000€
- Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%
- Κύριες συντάξεις
Νέα ετήσια αύξηση (2,5% – 2,7%) από 1/1/2026
- Παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά για περίπου 650.000 συνταξιούχους
- Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα από 1/4/2026
- Οριζόντια αύξηση στους μισθούς του δημοσίου από 1/4/2026
- Κλιμακωτές αυξήσεις από 13% έως 20% στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από 1/10/2025
- Ανάλογο μοντέλο αυξήσεων θα εφαρμοστεί και στα Σώματα Ασφάλειας
- Παράταση αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα και το 2026
- Ετήσιο επίδομα Νοέμβριου 250€: διεύρυνση δικαιούχων