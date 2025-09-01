ΔΕΘ 2025: Μισθοί, συντάξεις, φορολογία, ενοίκια και επιδόματα στο «καλάθι» του πρωθυπουργού

Το πακέτο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τρεις βασικούς τομείς

Newsbomb

ΔΕΘ 2025: Μισθοί, συντάξεις, φορολογία, ενοίκια και επιδόματα στο «καλάθι» του πρωθυπουργού

Ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ στο "Βελλίδειο" Συνεδριακό Κέντρο.

Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στοχευμένες παρεμβάσεις για μισθούς, συντάξεις και φορολογία αναμένονται στη ΔΕΘ
Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου οικονομικών μέτρων που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στόχος είναι να δοθεί άμεση οικονομική ανάσα στους πολίτες, επιστρέφοντας τα πλεονάσματα στην κοινωνία, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Μισθοί και συντάξεις: Θα γίνουν ανακοινώσεις για αυξήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και για τις συντάξεις.
  • Φορολογικός χάρτης: Θα υπάρξουν αλλαγές στον φορολογικό χάρτη που θα ωφελήσουν μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες.
  • Ενοίκια: Θα γίνουν παρεμβάσεις και στον τρόπο φορολόγησης των ενοικίων.

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να αναδείξουν ποιοι ακριβώς και κατά πόσο θα κερδίσουν από τα μέτρα αυτά.

Τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι» του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

  • Αύξηση στο βασικό αφορολόγητο όριο

«Το ετήσιο όφελος θα είναι κάπου στα 123 ευρώ», είπε ο φοροτεχνικός Νίκος Φραγκιαδάκης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Από 8.632€ -> 10.000€ για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες

  • Έξτρα αφορολόγητο όριο για οικογένειες με παιδιά (+1.000€ – 2.000€ / παιδί)
  • Υψηλό αφορολόγητο για πολύτεκνους, με πλήρη απαλλαγή φόρου έως 40.000€ εισόδημα
  • Αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων

Ενδιάμεσος συντελεστής (15%) μεταξύ του 9% για εισοδήματα έως 10.000€ και του 22% για εισοδήματα 10.001€ -20.000€

Επιβολή του ανώτατου συντελεστή 44% στα 50.000 ή 55.000€ (από τα 40.000€)

  • Αναπροσαρμογή στη φορολογία για τα εισοδήματα από ενοίκια

Μείωση εισαγωγικού συντελεστή στα ενοίκια έως 12.000€ προς το 7,5%

Νέος ενδιάμεσος συντελεστής για ενοίκια 12.000 € – 35.000€

  • Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%
  • Κύριες συντάξεις

Νέα ετήσια αύξηση (2,5% – 2,7%) από 1/1/2026

  • Παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά για περίπου 650.000 συνταξιούχους
  • Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα από 1/4/2026
  • Οριζόντια αύξηση στους μισθούς του δημοσίου από 1/4/2026
  • Κλιμακωτές αυξήσεις από 13% έως 20% στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από 1/10/2025
  • Ανάλογο μοντέλο αυξήσεων θα εφαρμοστεί και στα Σώματα Ασφάλειας
  • Παράταση αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα και το 2026
  • Ετήσιο επίδομα Νοέμβριου 250€: διεύρυνση δικαιούχων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07ΚΟΣΜΟΣ

US Open: Η προκλητική απάντηση του Πολωνού που άρπαξε το υπογεγραμμένο καπέλο από νεαρό φίλαθλο - «Ας ήσαστε πιο γρήγοροι»

11:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς του Eurobasket 2025

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Έτσι παραβιάζουν τα τουρκικά αλιευτικά τα εθνικά μας ύδατα - Αποκαλυπτικό βίντεο

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες φωνές και σπουδαία λαϊκά τραγούδια, από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ως το 1980

10:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Franz Ferdinand: Μετράμε αντίστροφα για να τους δούμε ζωντανά στο Floyd

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Παλλήνη σε κτήριο του Μουσικού Σχολείου - Δείτε εικόνες

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία Πούτιν, Σι και Μόντι στη σκιά των δασμών: Πώς απαντά ο «Παγκόσμιος Νότος» στον Τραμπ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξι ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Ροσινιόλ

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: Ballet Stars Gala με τους σημαντικότερους χορευτές της διεθνούς σκηνής

10:41ΠΑΙΔΕΙΑ

EETAA αποτελέσματα 2025: Πότε θα ανακοινωθούν - Οι δικαιούχοι

10:38ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε «λίμνη αίματος» κατά τη διάρκεια τελετής στο φεστιβάλ Burning Man

10:33LIFESTYLE

Χριστίνα Σούζη: Το νέο λουκ της μετεωρολόγου με άφρο μαλλί - «Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ...»

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Παντρεμένος άνδρας θέλει να μηνύσει φαρμακείο επειδή… αποκάλυψε την εξωσυζυγική σχέση του

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

10:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Υπηρέτης δύο αφεντάδων»: Δείτε τις τελευταίες στάσεις της περιοδείας

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυλοπόταμος Ρεθύμνου: 36χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Είχε τραύμα από πυροβόλο όπλο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας - Καθυστερήσεις στο ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι AC/DC τρομοκρατούν τους λύκους - Πώς διώχνουν τους θηρευτές από τα κοπάδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική τροπή: Αστυνομικός ανταποκρίθηκε σε κλήση αυτοκτονίας - Το σοκ όταν είδε ποιος είναι

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Παλλήνη σε κτήριο του Μουσικού Σχολείου - Δείτε εικόνες

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 νεκροί από σεισμό 6 Ρίχτερ - «Εξαφανίστηκαν» ολόκληρα χωριά

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Έτσι παραβιάζουν τα τουρκικά αλιευτικά τα εθνικά μας ύδατα - Αποκαλυπτικό βίντεο

09:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ερωτευμένοι στη Μύκονο - Η βόλτα τους στα Ματογιάννια - Βίντεο

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Κληρικός ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης - Εκβίαζε ιερείς για αξιώματα στην Εκκλησία!

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

10:33LIFESTYLE

Χριστίνα Σούζη: Το νέο λουκ της μετεωρολόγου με άφρο μαλλί - «Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ...»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία Πούτιν, Σι και Μόντι στη σκιά των δασμών: Πώς απαντά ο «Παγκόσμιος Νότος» στον Τραμπ

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυλοπόταμος Ρεθύμνου: 36χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Είχε τραύμα από πυροβόλο όπλο

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια - Πότε έρχεται στη χώρα μας

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που γιορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου - Σε ποιες γυναίκες λέμε «Χρόνια Πολλά»

06:35WHAT THE FACT

Σε μία εβδομάδα πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το πιο θεαματικό ουράνιο θέαμα

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που εορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025: Μισθοί, συντάξεις, φορολογία, ενοίκια και επιδόματα στο «καλάθι» του πρωθυπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ