Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αρχή μας τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες»

Επέστρεψε στην παγιωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στα social media. Ο πρωθυπουργός με αφορμή τις εξελίξεις στην Ουκρανία, επισημαίνει πως «Στηρίξαμε την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή. Στηρίξαμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο σε μια απροκάλυπτη εισβολή και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας. Είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα». Συμπληρώνει πως «Η πατρίδα μας πλήρωσε πολύ ακριβά την ευρωπαϊκή απομόνωση τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο».

Αμέσως μετά, συνδέει το όλο θέμα με τη στάση της χώρας μας στο Κυπριακό εξαπολύοντας πυρά σε όσους «μας κατηγορούν για τη στήριξη στην Ουκρανία, όπως έκανε όλη η Δύση, πλην λίγων θαυμαστών του αναθεωρητισμού, είναι οι ίδιοι που με τη στάση τους μας ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Θα μας ζητούσαν να δεχθούμε ως νόμιμα τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής; Να νομιμοποιήσουμε παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Το Κίεβο δεν είναι μακριά. Και πάντως, όχι αρκετά μακριά απ' όσα συμβαίνουν στην περιφέρειά μας».

Σχετικά με την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «η παράταξή μας και η πολιτική ζωή της χώρας είναι φτωχότερες χωρίς εκείνον».

Στην ίδια ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται το 112 λέγοντας πως «θεωρώ ανεύθυνο και επικίνδυνο για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης να αμφισβητείται το σωτήριο -όπως έχει αποδειχθεί- σύστημα προειδοποίησης και εκκένωσης, το 112. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό». Αμέσως μετά, υπενθυμίζει «σε όσους μηδενίζουν όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ότι φέτος επιχειρούν περισσότεροι από 18.000 πυροσβέστες, ο τρίτος υψηλότερος αριθμός αναλογικά με τους κατοίκους, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφορικά με τη νέα σχολική χρονιά, ο πρωθυπουργός υποστηρίζει πως «ξεκινά με 8.823 διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια που έρχονται να προστεθούν στις 38.500 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν γίνει από το 2019 έως σήμερα». Τονίζει παράλληλα, πως «από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα εφαρμοστούν και οι νέες, πιο αυστηρές διατάξεις για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας».

Στα οικονομικά της ανασκόπησης, «σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας».

Τέλος, στο μέτωπο του μεταναστευτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως «στις 25 μέρες αφότου ξεκίνησε η εφαρμογή των μέτρων -μη εξέταση ασύλου, κράτηση των νεοεισερχόμενων και επιστροφή τους- οι αφίξεις περιορίστηκαν συνολικά σε 923, ενώ μέσα στον Αύγουστο δεν ξεπέρασαν τους 400. Το μήνυμα ήταν σαφές και λειτούργησε».

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

