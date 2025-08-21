Μέτρα ΔΕΘ: Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη - Τα σενάρια για συντάξεις και οι εκπλήξεις

Σε πρώτο πλάνο η μεσαία τάξη - Πότε θα ισχύσουν τα νέα μέτρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ στο "Βελλίδειο" Συνεδριακό Κέντρο

Με αιχμή το αυξημένο πλεόνασμα των 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα που θα οδηγήσουν σε αύξηση καθαρών αποδοχών για περισσότερους από 4 εκατομμύρια συνταξιούχους και εργαζόμενους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει στη διάθεσή του έναν δημοσιονομικό χώρο 1,5 δισ. ευρώ, ο οποίος θα προστεθεί στις ήδη δρομολογημένες και κοστολογημένες αυξήσεις αποδοχών της επόμενης χρονιάς.

Στις προγραμματισμένες για την επόμενη χρονιά ονομαστικές αναπροσαρμογές μισθών και συντάξεων θα έρθουν να προστεθούν μέτρα μείωσης των κρατήσεων για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ώστε το όφελος να φανεί άμεσα στους πολίτες από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ειδική στόχευση θα υπάρξει για την ενίσχυση των εργαζομένων με παιδιά, των νέων ζευγαριών και όσων βλέπουν το εισόδημά τους να πλήττεται από το συνεχιζόμενο ράλι στις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων φέρνουν σε πρώτο πλάνο τη μεσαία τάξη, δηλαδή τα νοικοκυριά με εισόδημα από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, «πρωταγωνιστούν» οι αλλαγές στη φορολογία αλλά και στους μισθούς.

Πάντως, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ είναι υπό διαμόρφωση και δεν αποκλείονται οι εκπλήξεις.

Ξεκαθάρισε μάλιστα πως «ό,τι αποφάσεις και εάν ληφθούν για τους συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μία λογική διεύρυνσης των δικαιούχων» επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι εξετάζονται παρεμβάσεις για όλους όσοι επιβαρύνονται ακόμη με την προσωπική διαφορά. Απαντώντας, εξάλλου, σε ερώτηση για το κατά πόσον ισχύουν σενάρια περί επιστροφής του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και της 14ης σύνταξης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι μία τέτοια παρέμβαση θα κόστιζε 8 δισ. ευρώ και προέκρινε μέτρα με πιο οριζόντια λογική. Για το στεγαστικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι εξετάζονται μέτρα που θα ρίχνουν περισσότερα σπίτια στην αγορά αλλά και αντίστοιχα υπέρ όλων όσοι βρίσκονται στο ενοίκιο.

Κατά πληροφορίες, αυτά που συζητούνται ενδελεχώς και αναμένεται να ανακοινωθούν διά στόματος πρωθυπουργού είναι τα εξής:

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς

  • Ένα μέτρο που ανοίγει την πόρτα σε ετήσιες αυξήσεις, τις οποίες σήμερα στερούνται 450.000 συνταξιούχοι.

Αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

  • Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί ένας ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής από το 9% μέχρι το 22%, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα 15%.
  • Παράλληλα, συζητείται να αυξηθεί το όριο του εισοδήματος πάνω από το οποίο θα επιβάλλεται ο ανώτατος συντελεστής. Πιθανόν να φτάσει στις 45.000 ή στις 50.000 ευρώ.
  • Μείωση του ανώτατου συντελεστή, ίσως στο 42% ή και στο 40%

Μέτρα για οικογένειες με παιδιά

  • Αναπροσαρμογή στο αφορολόγητο

Ενοίκια

  • Αλλαγή κλίμακας φορολόγησης ενοικίων. Όλα δείχνουν πως θα οριστεί ενδιάμεσος συντελεστής.

Τεκμήρια

  • Μείωση της τάξης του 30%
  • Στόχος η πλήρης κατάργησή τους το 2027

Ελεύθεροι επαγγελματίες

  • Παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Επίδομα 250 ευρώ

  • Σχετικά με το επίδομα των 250 ευρώ που θα αποδίδεται κάθε Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους, αναμένεται να διευρυνθούν τα κριτήρια ώστε να είναι περισσότεροι οι δικαιούχοι.

Πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα της ΔΕΘ 2026

Τα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Να σημειωθεί πως το όφελος των μέτρων ετησίως θα κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ και αφορά περίπου 4 εκατ. πολιτών.

Τι μένει εκτός τραπεζιού

  • Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
  • Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά

Κατώτατος μισθός

  • Σκέψεις για αύξηση από την άνοιξη του 2026
  • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Σπίτι μου 3

  • Σκέψεις για νέα κίνητρα προκειμένου να δοθούν στην αγορά δεκάδες κλειστά σπίτια.

