Μαρινάκης: Δεν στέλνουμε ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία - Τα μέτρα της ΔΕΘ

Στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι θετικό από μόνο του ότι υπάρχει όποια ορατότητα μετά τις επαφές στις ΗΠΑ, από εκεί και πέρα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και η βούληση των ΗΠΑ και όλης της Ευρώπης είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Η Ελλάδα δεν θα βάλει νερό στο κρασί σε θέματα που συνόρων. Αλλά επειδή βλέπω ξαφνικά μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων που αμφισβητούν την στάση της χώρας μας που από την αρχή πήρε την ξεκάθαρη θέση υπερ της Ουκρανίας, η στάση αυτή είναι υποκριτική και επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα.

Δεν μπορείς να λες ότι καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο και για μια άλλη εισβολη΄να λες ότι δεν πειράζει ας κάνουμε τα στραβά μάτια. Αυτή η ρητορική ιδίως από αυτά που θέλουν να δηλώνονται ως πατριωτικά κόμματα είναι επιζήμια. Άρα μια χώρα η οποία στέκεται απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής αναθεωρητισμό δεν μπορούσε παρά να σταθεί στο πλευρό του αμυνόμενου», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ και διέψευσε τα σενάρια για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Στην Ελλάδα και στον κόσμο υπάρχουν κάποιοι αλα καρτ ευαίσθητοι» , είπε ακόμη.

«Οι αποφάσεις που έχει λάβει η Ευρώπη έχουν αντιστρέψει την κατάσταση που ήταν επιβαρυντική για κράτη όπως η Ελλάδα», σημείωσε επίσης.

Για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ είπε: «Όλα είναι υπό συζήτηση, υπό διαμόρφωση, μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνονται συζητήσεις, σίγουρα θα είναι 1,5 δις, αλλά μέχρι και στον προϋπολογισμό μπορεί να υπάρξουν ρυθμίσεις. Αυτά τα λεφτά πρέπει να πάνε στη μεσαία τάξη σε μια λογική μόνιμων μέτρων, Πρέπει να δούμε τη φορολογική κλίμακα, είναι στο τραπέζι. Καλύτερο είναι τα ποσά να τα ακούσουμε εκείνη την ώρα. Αντικειμενικά υπάρχει ένα πρόβλημα κόστους ζωής και στην Ελλάδα και αυτό που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση είναι να αυξήσει το εισόδημα των πολιτικών και αυτό γίνεται με μειώσεις φόρων. Να δώσουμε μια μεγάλη μάχη αυτούς που έχουν κάνει παιδί ή θέλουν να κάνουν παιδί. Να πάρουμε κι άλλες πρωτοβουλίες για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια. ».

«Θέλει στήριξη η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, η νέα γενιά», πρόσθεσε.

«Ό,τι αποφάσεις ληφθούν και για τους συνταξιούχους θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα έχουν λογική διεύρυνσης», διευκρίνισε.

Επιβεβαίωσε και παρεμβάσεις για όσους έχουν «προσωπική διαφορά».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι παρουσιάζει αποσπασματικά την πραγματικότητα. «Η πραγματικότητα είναι ότι η οικονομία ήταν για τα σκουπίδια το 2019 όταν αναλάβαμε. Είμαστε καλύτερα από εκεί που ήμασταν αλλά θα κάνουμε περισσότερα»

«Ο κόσμος έχει παράπονα. Ειδικά για όσους ζουν στο ενοίκιο. Κι εγώ ζω στο ενοίκιο. Στόχος είναι να ρίχνουμε στην αγορά περισσότερα σπίτια προς ενοικίαση», είπε για το στεγαστικό πρόβλημα.

«Υπάρχουν προβλήματα αλλά η εικόνα έχει αλλάξει. Φαίνεται όσο θα θέλαμε; Όχι. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε; Αυξάνοντας τα εισοδήματα των πολιτών», είπε και πρόσθεσε:

«Ο 13ος και 14ος μισθός και η 13η και 14η σύνταξη κοστίζουν 8δις ευρώ. Η αντιπολίτευση δεν μας λέει που θα βρει αυτά τα λεφτά Είναι μια κοροϊδια. Τα όποια λεφτά υπάρχουν πρέπει να δοθουν οριζόντια. Στους νέους ανθρώπους, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να δούμε μια μεσαία οικογένεια, τους πολύτεκνους. Προτιμώ να δω την κυβέρνηση να μοιράζει τα χρήματα αυτά στη μεσαία τάξη παρά να κάνει ένα μέτρο σαν κι αυτό. Για εμένα η πολιτική ππυ πρέπει να ακολουθηθεί είναι οι φοροελαφρύνσεις»

Για την επανεμφάνιση Τσίπρα απάντησε: «Θα το αποφασίσει ο ίδιος. Είναι ενεργός πολιτικός, βέβαια δεν έχει κάνει καμιά ομιλία στη Βουλή. Υπάρχει προσπάθεια κάποιων να ξεπλύνουν τον κ. Τσίπρα. Πρέπει να θυμίζουμε συνέχεια όλο το υπόλοιπο της διακυβέρνησής του, με τη διεθνή απομόνωση της χώρας, το χειρότερο διάστημα για τους θεσμούς, έφερε έναν Ποινικό Κώδικα που ήταν η χαρά του κάθε εγκληματία, η κυβέρνηση που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά. Δεν είναι μόνο η οικονομία».

Για τις φωτιές είπε. «Όσοι από την αντιπολίτευση μηδενίζουν τα πάντα είναι βαθύτατα γελασμένοι. Η χώρα μας κάθε χρόνο είναι περισσότερο οχυρωμένη. Θωρακισμένη δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε χωρίς γρατζουνιές. Κάθε ζωή που χάνεται, κάθε σπίτι, κάθε εκατοστό φυσικού περιβάλλοντος είναι τραγικό. Η Ελλάδα έχει τον τρίτο καλύτερο αριθμό πυροσβεστών στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό της».

«Όποιος αμφισβητεί το 112 και τις συνολικές εκκενώσεις και καλεί τον κόσμο σε ανυπακοή είναι ό,τι πιο επικίνδυνο πολιτικά στη χώρα. Είναι ντροπή», απάντησε σε ερώτηση για τον Δήμαρχο Πατρέων.

