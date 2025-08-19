ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι
Η φετινή ΔΕΘ περιλαμβάνει μέτρα που είναι προβλέψιμα αλλά και μέτρα - έκπληξη. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ο κουμπαράς του 1,5 δισ. ευρώ θα στοχεύει στη μεσαία τάξη αλλά και σε παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση και στοχευμένα μέτρα στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η λίστα των μέτρων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: δηλαδή στα σίγουρα και στις εκπλήξεις. Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, μία είναι ουσιαστικά η παράμετρος που θα λάβουν υπόψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του για την τελική διαμόρφωση του καλαθιού της ΔΕΘ, και αυτή είναι η Κομισιόν. Το πακέτο έχει σχηματοποιηθεί και αναμένεται να δοθεί, εκτός απροόπτου, το τελικό οκ. Ανάμεσα σε αυτά σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιλαμβάνονται:

  • μειώσεις άμεσων φόρων με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα
  • ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά
  • νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
  • διόρθωση επί το δικαιότερο αλλά όχι κατάργηση τεκμηρίων

Θα υπάρξουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με στόχο την ελάφρυνση των φορολογούμενων που ανήκουν στη μεσαία τάξη, ειδικά σε όσους φορολογούνται με συντελεστή 22% και το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις στον ανώτατο φορολογικό συντελεστή που είναι 44% και επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Στήριξη στις οικογένειες

Όσον αφορά στις οικογένειες με παιδιά αναμένεται να ανακοινωθούν νέα μπόνους μέσω φοροαπαλλαγών όπως η αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Εξετάζονται ακόμη τα εξής:

  • Κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης
  • Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
  • Διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις
  • Για τους συνταξιούχους από το καλάθι της ΔΕΘ θα βγει η νέα μείωση της προσωπικής διαφοράς (η κατάργησή της άλλωστε θα επέλθει αυτόματα).
  • Επίσης, θα παγιωθεί η μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών και δικαιούχους αναπηρικών παροχών.

