Σχέδιο για παροχές 2,5 δισ. σε δύο φάσεις - Σε ρυθμούς ΔΕΘ η κυβέρνηση

Το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν το ιδανικότερο για τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης τα οποία σβήνουν και γράφουν προκειμένου να καταλήξουν στο δημοσιονομικό περιθώριο που θα επιτρέψει στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει σε γενναίες παροχές στη ΔΕΘ, αλλά και εντός του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παροχές ύψους 2,5 δισ. ευρώ μέσα στο επόμενο 8μηνο, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις. Το πρώτο κύμα παροχών ξεκινά από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) τον Σεπτέμβριο.

Η δεύτερη φάση των μέτρων στήριξης τοποθετείται τον Απρίλιο του 2026, όταν η Eurostat θα ανακοινώσει τα οριστικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία και το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, το οποίο θα είναι αυτό που θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα στήριξης και τις παροχές.

Κυβερνητικοί κύκλοι υπογραμμίζουν ότι το πακέτο μέτρων στήριξης δεν θα είναι ενιαίο και θα παρουσιαστεί σε δύο φάσεις, καθώς προτεραιότητα αποτελεί πάντα η υλοποίηση των εξαγγελιών, οι οποίες είναι πάντα κοστολογημένες στο πλαίσιο της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σε κάθε περίπτωση, με τη σκιά από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να παραμένει βαριά και τις έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού να μεγαλώνουν, η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό της, ώστε να φέρει στα μέτρα της το πολιτικό παιχνίδι, ποντάροντας ξανά στην οικονομία και τις επιδόσεις της.

Αν και στο τραπέζι έχει πέσει το σενάριο της 13ης σύνταξης κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν.

Αφού γίνουν γνωστά τα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και την επίτευξη των στόχων για το 2025, η κυβέρνηση θα εξετάσει και άλλες στοχευμένες παροχές, χωρίς όμως να παραβιάσει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Το ύψος των παρεμβάσεων υπολογίζεται μεταξύ 500 εκατ. και 1 δισ. ευρώ, αναλόγως του πόσο μεγάλο θα είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο τροδοφοτείται συνεχώς από τα αυξημένα φοροέσοδα.

Τα μέχρι τώρα οικονομικά δεδομένα είναι συγκρατημένα αισιόδοξα, καθώς το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ -σχεδόν διπλάσιο από τον αρχικό στόχο. Η Κομισιόν εκτιμά πως το πλεόνασμα του 2025 θα φτάσει στο 3,8% του ΑΕΠ, εξέλιξη που ενισχύει τη δυνατότητα νέων μέτρων από την κυβέρνηση.

