ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια
Λίγες ημέρες πριν από την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «κλειδώνουν» δύο από τα πολλά μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων και θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Τα δύο σημαντικά μέτρα που έχουν «κλειδώσει»


Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», τα δύο πιο σημαντικά μέτρα που έχουν «κλειδώσει» και υπάρχει πιθανότητα να ισχύσουν για τα εφετινά εισοδήματα και όχι για από το 2026, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί είναι:

  • οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων για εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, επαγγελματιών και αγροτών
  • αλλά και στην αυτοτελή κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προβλέπεται να υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και κυρίως για εκείνους που δηλώνουν ετησίως από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ φαίνεται να προκρίνεται η πρόταση για αύξηση του αφορολόγητου για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα.

Νέοι συντελεστές

Η φορολογική κλίμακα θα έχει χαμηλότερους συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και παράλληλα στο κλιμάκιο αυτό εισοδήματος θα μπει ένας νέος ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής που κυμαίνεται περί το 13%-15% από 22% που είναι σήμερα. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αλλάξει ο ανώτατος συντελεστής του 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

Περισσότερα κλιμάκια και κατά συνέπεια και νέοι συντελεστές μπορεί να ισχύσουν και για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από το τελικό δημοσιονομικό κόστος και το πού θα θελήσει να ρίξει το βάρος των παροχών η κυβέρνηση. Προς το παρόν η νέα φορολογική κλίμακα δεν έχει οριστικοποιηθεί πέραν των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί και επικεντρώνονται στην ελάφρυνση των οικογενειών αλλά και εκείνων που δηλώνουν ετησίως έως 20.000 ευρώ.

Τα μισθώματα

Παράλληλα, έχει κλειδώσει η μείωση της φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής για ετήσια είσπραξη ενοικίων έως 12.000 ευρώ αναμένεται να πέσει στο 7,5% από 15% σήμερα, ενώ για ενοίκια από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ εξετάζεται το ισχύον κλιμάκιο να σπάσει στα δύο και να εφαρμοστεί πολύ χαμηλότερος συντελεστής από το 35% που εφαρμόζεται σήμερα για όσους έχουν ενοίκια από 12.000 έως 20.000 ή 25.000 ευρώ. Αναφορικά με τον ανώτατο συνταλεστή 45% που εφαρμόζεται σε ετήσια εισπραττόμενα μισθώματα άνω των 35.000 ευρώ, εξετάζεται να μειωθεί, αλλά το ποσοστό μείωσης θα εξαρτηθεί και σε αυτή την περίπτωση από το δημοσιονομικό κόστος.

Αξίζει να τονιστεί ότι ειδικά για τη φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των συντελεστών που τα επιβαρύνουν γίνεται όχι μόνο για να περιοριστεί ο φόρος των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και για να περιοριστεί το κίνητρο για φοροδιαφυγή και άρα να εμφανιστούν στα συμβόλαια τα πραγματικά ενοίκια και όχι ο προκλητικός μέσος όρος των 255 ευρώ, όπως προέκυψε από τις περσυνές φορολογικές δηλώσεις.

