Χίος: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βολισσού για την καταστροφική πυρκαγιά

Ξεκίνησε σήμερα η καταγραφή των ζημιών προκειμένου να δομολογηθούν οι παρεμβάσεις για την ανακούφιση των κατοίκων

Newsbomb

Χίος: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βολισσού για την καταστροφική πυρκαγιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης αναφέρθηκε στη μεγάλη καταστροφή που έχει συντελεστεί στη Βολισσό, κάνοντας λόγο για τον ανείπωτο πόνο των κατοίκων, αλλά και για την άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε στην ανάρτησή του ο κ. Μηταράκης, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού, προκειμένου να ενημερωθεί για τις άμεσες ανάγκες της περιοχής.

Ο βουλευτής Χίου βρέθηκε προσωπικά στο χωριό, όπου συνομίλησε με τους κατοίκους, ακούγοντας από κοντά τις αγωνίες και τις ανησυχίες τους.

«Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μηταράκης σημειώνοντας στη συνέχεια πως από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία ενίσχυσης των πληγέντων και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των κατοίκων.

Η ανάρτηση του Νότη Μηταράκη

«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος.

Ο Πρωθυπουργός @kmitsotakis επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους.

Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής.

Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:19ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συνελήφθησαν τρεις διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 20 μετανάστες

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η ευγονική ξανάρχεται: Στη Silicon Valley, η «κάστα» των πλουσίων κάνει προγεννητικό έλεγχο και IQ τεστ, με στόχο πιο έξυπνα μωρά

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα

12:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Δεν χάνω...» - Ο Τολιόπουλος «προκάλεσε» τον Ρογκαβόπουλο σε διαγωνισμό τριπόντων

12:44WHAT THE FACT

Αυτό το κόλπο κάνει τον ανεμιστήρα κλιματιστικό στο λεπτό - Τι να κάνετε

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χίος: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βολισσού για την καταστροφική πυρκαγιά

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Το 90λεπτο τηλεφώνημα Τραμπ μέσα από το Air Force One στον Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει συμφωνία ειρήνης» - Τι αποκάλυψε το Axios

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη 20χρονου μοτοσικλετιστή στην Τσιμισκή- Παραβίασε 10 κόκκινα φανάρια

12:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Πλήγμα με Περέιρα, χάνει Άντερλεχτ και το ξεκίνημα της Super League

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία

12:05LIFESTYLE

Κοινωνία Ώρα MEGA: Βελίκα Καραβάλτσιου και Βασίλης Τσεκούρας από 18 Αυγούστου στα ηνία της εκπομπής

12:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: «Όταν υπάρχει το όνειρο, υπάρχει ο τρόπος» - Το συγκινητικό βίντεο της ΔΟΕ

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρός λουόμενος στα Νέα Πλάγια

11:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ακούρευτος 314 ημέρες λόγω της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Πώς ήταν και πώς έγινε

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εξαφανίστηκε 13χρονη από τον σταθμό του τρένου

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Όλο το παρασκήνιο της ιστορικής συνάντησης Πούτιν και Τραμπ - Τι είπαν και τι δεν... είπαν στην Αλάσκα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Mystreet: Αυτό είναι το εργαλείο για να επιτηρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι - Πώς θα γίνονται οι καταγγελίες

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργολίδα: Σε κρίσιμη κατάσταση πυροσβέστης που έπεσε στα βράχια

11:04LIFESTYLE

Ο τράπερ Ρακ σταμάτησε τη συναυλία για να επιπλήξει 15χρονο που έπινε αλκοόλ - «Θα πας νοσοκομείο»

11:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αφιέρωμα του Forbes στο οικονομικό άλμα της Ελλάδας και στο «θαύμα» του Χρηματιστηρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΚΟΣΜΟΣ

Όλο το παρασκήνιο της ιστορικής συνάντησης Πούτιν και Τραμπ - Τι είπαν και τι δεν... είπαν στην Αλάσκα

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Το 90λεπτο τηλεφώνημα Τραμπ μέσα από το Air Force One στον Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει συμφωνία ειρήνης» - Τι αποκάλυψε το Axios

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε θα βγει από το ψυχιατρείο - Τι απαντά ο δικηγόρος του

11:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ακούρευτος 314 ημέρες λόγω της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Πώς ήταν και πώς έγινε

12:44WHAT THE FACT

Αυτό το κόλπο κάνει τον ανεμιστήρα κλιματιστικό στο λεπτό - Τι να κάνετε

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τσόκλη για συλληφθέντες για εμπρησμό στην Πάτρα: Τους μάθαμε ότι όλα γίνονται χωρίς συνέπειες

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η ευγονική ξανάρχεται: Στη Silicon Valley, η «κάστα» των πλουσίων κάνει προγεννητικό έλεγχο και IQ τεστ, με στόχο πιο έξυπνα μωρά

10:08WHAT THE FACT

Σε ποιο ελληνικό εστιατόριο η χωριάτικη σαλάτα κοστίζει 24 δολάρια, τα φασόλια 52 και ο μπακλαβάς 19

11:04LIFESTYLE

Ο τράπερ Ρακ σταμάτησε τη συναυλία για να επιπλήξει 15χρονο που έπινε αλκοόλ - «Θα πας νοσοκομείο»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στο Ηράκλειο: Έδωσαν τέλος στη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

12:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Δεν χάνω...» - Ο Τολιόπουλος «προκάλεσε» τον Ρογκαβόπουλο σε διαγωνισμό τριπόντων

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Mystreet: Αυτό είναι το εργαλείο για να επιτηρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι - Πώς θα γίνονται οι καταγγελίες

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο… κινηματογραφικός έρωτας Βρετανίδας τουρίστριας με σερβιτόρο στη Ζάκυνθο – «Ήξερα από την αρχή πως ήταν κάτι αληθινό»

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη μέρα της συνάντησης στην Αλάσκα: Η σιγή από το Κίεβο και ο Τραμπ που δεν έχασε

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν στον αέρα - Τρομακτικό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ