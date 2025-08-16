Χίος: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Βολισσού για την καταστροφική πυρκαγιά

Με ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης αναφέρθηκε στη μεγάλη καταστροφή που έχει συντελεστεί στη Βολισσό, κάνοντας λόγο για τον ανείπωτο πόνο των κατοίκων, αλλά και για την άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε στην ανάρτησή του ο κ. Μηταράκης, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού, προκειμένου να ενημερωθεί για τις άμεσες ανάγκες της περιοχής.

Ο βουλευτής Χίου βρέθηκε προσωπικά στο χωριό, όπου συνομίλησε με τους κατοίκους, ακούγοντας από κοντά τις αγωνίες και τις ανησυχίες τους.

«Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Μηταράκης σημειώνοντας στη συνέχεια πως από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία ενίσχυσης των πληγέντων και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των κατοίκων.

Η ανάρτηση του Νότη Μηταράκη

«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος.

Ο Πρωθυπουργός @kmitsotakis επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους.

Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής.

Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων».

