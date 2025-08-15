Πολιτική αντιπαράθεση για τα πύρινα μέτωπα και το «112»

Στιγμιότυπο από περιοχή της Πάτρας, μετά το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. (EUROKINISSI)

Τα πολλαπλά μέτωπα των καταστροφικών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα μπαίνουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να τονίζει ότι για πρώτη φορά επιχείρησαν τόσα μέσα στο πεδίο και την αντιπολίτευση να μιλά για σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης, στον σχεδιασμό, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό.

«Πιστεύω πια όπως είναι η κατάσταση ότι πρέπει αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε θα έχει τη στολή, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν γιατί οι εθελοντές θα βοηθάνε γιατί βλέπουμε, όπου γίνονται περιπολίες είναι πιο εύκολα τα πράγματα».

Αυτή η πρωτοφανής δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη στο MEGA προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά εμμέσως στην γαλάζια βουλευτή ότι εθελοντές πυροσβέστες είναι περισσότερο σχεδόν 3000, περισσότεροι από το 2021.

«Σε κάθε κρίση στη χώρα μας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν τις δύσκολες και κάποιες φορές τραγικές στιγμές αγωνίας των πολιτών, ως ευκαιρία για να ξεδιπλώσουν το αντιπολιτευτικό τους μένος, με τον μόνο ”σύμμαχο” που έχουν, που δεν είναι άλλος από την παραπληροφόρηση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα και Πρέβεζα επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Γιώργου Παπανδρέου και του Ανδρέα Σπυρόπουλου.

«Ποτέ δεν φταίει η κυβέρνηση, πάντα φταίνε οι άλλοι. Μια κυβέρνηση ασύδοτη, ανεύθυνη, χωρίς λογοδοσία, χωρίς διαφάνεια. Οι πολιτικές έχουν κουραστεί από έναν πρωθυπουργό που δεν αναλαμβάνει ποτέ καμία ευθύνη», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η λύση του προβλήματος δεν είναι εθελοντές. Είναι ένα μείγμα ανθρώπων που θα μπορούν να επιχειρούν στο σημείο γιατί όλοι κατά βάση κάνουν όλοι ένα βιοποριστικό επάγγελμα», είπε ο Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Να σταματήσει η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα την ατομική ευθύνη το 112. Φέρει ακέραια την ευθύνη», δήλωσε ο βουλευτής ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας.

«Το μόνο που αλλάζει σε αυτή την αποτυχημένη κυβέρνηση είναι ο βαθμός της ανοησίας που συνεχώς αυξάνεται», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Δεν πάει άλλο. Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Κόντρα ξέσπασε στο MEGA και για το 112.

Κώστας Μπάρκας: Είναι ντροπή να εκπροσωπεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Έπρεπε να εκκενωθεί μια πόλη 15.000 κατοίκων. Αν φεύγαν και οι 15.000 θα καιγόταν στα μέσα της Άρτας. Εάν εκκενώνοντας και τα χωριά θα καίγονταν και αυτά. Ευτυχώς μείναμε κάποιοι άνθρωποι με τα ποτιστικά τους και κατάφεραν να σώσουν το χωριό.

Καραγκούνης: Δεν περίμενα από τον Κώστα τον Mπάρκα να πει για το 112. Δεν κάνω συνειρμούς για το Μάτι αλλά αν είχαμε τα ελάχιστα μιας πρόληψης.

Μπάρκας: Είναι ντροπή αυτό που κάνεις. Δεν είπα αυτό το πράγμα εγώ.

Καραγκούνης: Αυτό είπες. Ναι, αν χρειαστεί θα φύγουν κ. Μπάρκα για να μην καεί ο κόσμος.

Αίσθηση προκάλεσε και δήλωση του υφυπουργού Εργασίας για τις πυρκαγιές ότι δεν μπορεί να πει αλλά ούτε και να αποκλείσει ότι πρόκειται για σχέδιο αποσταθεροποίησης, με το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση αν συμμερίζεται τις απόψεις του κ. Καραγκούνη.

Διαβάστε επίσης