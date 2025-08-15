Πολιτική αντιπαράθεση για τα πύρινα μέτωπα και το «112»

Η πολιτική αντιπαράθεση για τις φωτιές έχει «ανάψει», με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για ελλείψεις στην πρόληψη αλλά και στο στελεχιακό δυναμικό της Πυροσβεστικής.

Newsbomb

Πολιτική αντιπαράθεση για τα πύρινα μέτωπα και το «112»

Στιγμιότυπο από περιοχή της Πάτρας, μετά το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. (EUROKINISSI)

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα πολλαπλά μέτωπα των καταστροφικών πυρκαγιών σε όλη τη χώρα μπαίνουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να τονίζει ότι για πρώτη φορά επιχείρησαν τόσα μέσα στο πεδίο και την αντιπολίτευση να μιλά για σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης, στον σχεδιασμό, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό.

«Πιστεύω πια όπως είναι η κατάσταση ότι πρέπει αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε θα έχει τη στολή, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν γιατί οι εθελοντές θα βοηθάνε γιατί βλέπουμε, όπου γίνονται περιπολίες είναι πιο εύκολα τα πράγματα».

Αυτή η πρωτοφανής δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη στο MEGA προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά εμμέσως στην γαλάζια βουλευτή ότι εθελοντές πυροσβέστες είναι περισσότερο σχεδόν 3000, περισσότεροι από το 2021.

«Σε κάθε κρίση στη χώρα μας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν τις δύσκολες και κάποιες φορές τραγικές στιγμές αγωνίας των πολιτών, ως ευκαιρία για να ξεδιπλώσουν το αντιπολιτευτικό τους μένος, με τον μόνο ”σύμμαχο” που έχουν, που δεν είναι άλλος από την παραπληροφόρηση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Τις πληγείσες περιοχές σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα και Πρέβεζα επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Γιώργου Παπανδρέου και του Ανδρέα Σπυρόπουλου.

«Ποτέ δεν φταίει η κυβέρνηση, πάντα φταίνε οι άλλοι. Μια κυβέρνηση ασύδοτη, ανεύθυνη, χωρίς λογοδοσία, χωρίς διαφάνεια. Οι πολιτικές έχουν κουραστεί από έναν πρωθυπουργό που δεν αναλαμβάνει ποτέ καμία ευθύνη», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η λύση του προβλήματος δεν είναι εθελοντές. Είναι ένα μείγμα ανθρώπων που θα μπορούν να επιχειρούν στο σημείο γιατί όλοι κατά βάση κάνουν όλοι ένα βιοποριστικό επάγγελμα», είπε ο Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Να σταματήσει η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα την ατομική ευθύνη το 112. Φέρει ακέραια την ευθύνη», δήλωσε ο βουλευτής ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας.

«Το μόνο που αλλάζει σε αυτή την αποτυχημένη κυβέρνηση είναι ο βαθμός της ανοησίας που συνεχώς αυξάνεται», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Δεν πάει άλλο. Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Κόντρα ξέσπασε στο MEGA και για το 112.

Κώστας Μπάρκας: Είναι ντροπή να εκπροσωπεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Έπρεπε να εκκενωθεί μια πόλη 15.000 κατοίκων. Αν φεύγαν και οι 15.000 θα καιγόταν στα μέσα της Άρτας. Εάν εκκενώνοντας και τα χωριά θα καίγονταν και αυτά. Ευτυχώς μείναμε κάποιοι άνθρωποι με τα ποτιστικά τους και κατάφεραν να σώσουν το χωριό.

Καραγκούνης: Δεν περίμενα από τον Κώστα τον Mπάρκα να πει για το 112. Δεν κάνω συνειρμούς για το Μάτι αλλά αν είχαμε τα ελάχιστα μιας πρόληψης.

Μπάρκας: Είναι ντροπή αυτό που κάνεις. Δεν είπα αυτό το πράγμα εγώ.

Καραγκούνης: Αυτό είπες. Ναι, αν χρειαστεί θα φύγουν κ. Μπάρκα για να μην καεί ο κόσμος.

Αίσθηση προκάλεσε και δήλωση του υφυπουργού Εργασίας για τις πυρκαγιές ότι δεν μπορεί να πει αλλά ούτε και να αποκλείσει ότι πρόκειται για σχέδιο αποσταθεροποίησης, με το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση αν συμμερίζεται τις απόψεις του κ. Καραγκούνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψηλά η ελληνική σημαία μετά από βραδιά ονείρου: Πλησιάζει η χώρα μας τη 10η θέση του UEFA Ranking

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται σήμερα - Τι πρέπει να γνωρίζετε

06:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τα πιο γνωστά προσωνύμια της Παναγίας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποζημιώσεις σε αναμονή και ΕΝΦΙΑ σε ρύθμιση - Το φυλλάδιο που μοιράζουν στους πυρόπληκτους - Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους - «Τι να περιμένουμε»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τα ήθη και έθιμα για τους εορτασμούς της Παναγίας σε όλη την Ελλάδα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική αντιπαράθεση για τα πύρινα μέτωπα και το «112»

06:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: «Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε» - Η Ελλάδα τιμά την Παναγία

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της αλήθειας: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν στην Αλάσκα για το μέλλον του πολέμου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – Πότε θα επεκταθεί η αστάθεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Σήμερα η Κοίμηση της Θεοτόκου – Η κορυφαία Θεομητορική εορτή της Ορθοδοξίας – Ποιοι γιορτάζουν

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

04:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτίας σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

04:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Αυγούστου

04:04ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις των επιταγών αγοράς βιβλίου – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 25 ευρώ

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 1.113 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΥΕ)

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο Κασμίρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός 3-4 (πέναλτι): Τεράστια πρόκριση για το «τριφύλλι»!

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

01:22ΕΛΛΑΔΑ

Μέλπω το πρόβατο: Το ζώο στην Αχαΐα που έγινε viral, βρήκε όνομα και… σπίτι σε φάρμα vegan

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

22:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

06:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: «Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε» - Η Ελλάδα τιμά την Παναγία

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – Πότε θα επεκταθεί η αστάθεια

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της αλήθειας: Ο Τραμπ συναντά τον Πούτιν στην Αλάσκα για το μέλλον του πολέμου

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε παίζουν στα playoffs Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Τα highlights από τις μεγάλες προκρίσεις

10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Έστησαν μπαρμπούτι σε καφετέρια και έφεραν «ντόρτια» - Οκτώ συλλήψεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τα ήθη και έθιμα για τους εορτασμούς της Παναγίας σε όλη την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ