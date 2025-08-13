Σοφία Βούλτεψη για τις φωτιές: «Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών»

Σύμφωνα με τη βουλευτή παρά τους νόμους το πρόβλημα είναι η έλλειψη εθελοντών

Σοφία Βούλτεψη για τις φωτιές: «Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών»

Η Σοφία Βούλτεψη 

«Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών», είπε σήμερα η πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη σχολιάζοντας τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα.

Η Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στο Mega, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τις μεγάλες φωτιές που καίνε εδώ και ώρες στην Ελλάδα εκτίμησε πως το παρά τους νόμους το πρόβλημα είναι η έλλειψη εθελοντών.

Η ίδια τόνισε πως στη Γερμανία υπάρχουν 1 εκατ. άνθρωποι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, από τους οποίους οι 935.000 είναι εθελοντές και 65.000 μόνιμοι. Συνέχισε λέγοντας πως η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό και οι εθελοντές είναι 342.500, μόνο 2.500 είναι οι μόνιμοι.

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν θέλω να πατήσω πάνω στον ανθρώπινο πόνο, αλλά είχαμε πολλές πυρκαγιές».

Αργότερα μιλώντας στον ΣΚΑΙ επισήμανε: «Προετοιμασία υπήρξε για τις φωτιές, μας επιτίθεται το κλίμα».

Και πρόσθεσε: «Χρειάζονται οι εποχικοί πυροσβέστες - Να αναπτυχθεί γενναίο σύστημα εθελοντισμού»

