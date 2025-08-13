«Καρφιά» Καλλιάνου κατά Βούλτεψη: «Τέτοιου είδους θεωρίες να αποφεύγονται» - «Μεγαλύτερη σύνεση»

Την διαφωνία του με την άποψη που διατύπωσε σήμερα η Σοφία Βούλτεψη στο ζήτημα των εθελοντών πυροσβεστών, εκφράζει, χωρίς όμως να την κατονομάζει, ο συνάδελφός της, βουλευτής Γιάννης Καλλιάνος.

«Διαφωνώ με την άποψη, η οποία εκφράζεται κατά καιρούς στον δημόσιο διάλογο, ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές οφείλονται πρωτίστως στην έλλειψη εθελοντών και στο ότι η χώρα μας δεν διαθέτει αναλογικά τόσους, όπως άλλα κράτη» αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, προτρέπει «σε τόσο κρίσιμες στιγμές, καλό είναι τέτοιου είδους συζητήσεις και θεωρίες να αποφεύγονται, όταν σπίτια καίγονται, ζωές απειλούνται και περιουσίες, καλλιέργειες και επαγγελματικοί χώροι καταστρέφονται».

Στη συνέχεια, αναδεικνύει τη σημασία του έργου των εποχικών πυροσβεστών. «Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι πολύτιμοι και, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με τις 100 καθημερινές πυρκαγιές σε πυκνά δάση, θα ήταν ανεκτίμητο να είχαμε περισσότερους στην πρώτη γραμμή.Όσο για τους εθελοντές, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν επειδή το επιλέγουν. Κανένας νόμος δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μπουν στη φωτιά. Αποτελούν ανεκτίμητη βοήθεια, αλλά δεν είναι υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής».

Καταλήγοντας, ο κ. Καλλιάνος απευθύνει έκκληση «τώρα που ο κρατικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τιτάνια μάχη για να σώσει ό,τι μπορεί, ας δείξουμε όλοι μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και σύνεση στα λόγια και τις πράξεις μας».

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Υπενθυμίζεται πως η κ. Βούλτεψη μιλώντας σήμερα στο Mega, σχολιάζοντας τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα, είπε ότι «η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών».

Κληθείσα να σχολιάσει τις μεγάλες φωτιές που καίνε εδώ και ώρες στην Ελλάδα εκτίμησε πως το παρά τους νόμους το πρόβλημα είναι η έλλειψη εθελοντών.

Η ίδια τόνισε πως στη Γερμανία υπάρχουν 1 εκατ. άνθρωποι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, από τους οποίους οι 935.000 είναι εθελοντές και 65.000 μόνιμοι. Συνέχισε λέγοντας πως η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό και οι εθελοντές είναι 342.500, μόνο 2.500 είναι οι μόνιμοι.

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν θέλω να πατήσω πάνω στον ανθρώπινο πόνο, αλλά είχαμε πολλές πυρκαγιές».

Αργότερα μιλώντας στον ΣΚΑΙ επισήμανε: «Προετοιμασία υπήρξε για τις φωτιές, μας επιτίθεται το κλίμα».

Και πρόσθεσε: «Χρειάζονται οι εποχικοί πυροσβέστες - Να αναπτυχθεί γενναίο σύστημα εθελοντισμού»

Οργή εποχικών πυροσβεστών για τις δηλώσεις Βούλτεψη: «Βγάλε το σκασμό»

Την οργή των εποχικών πυροσβεστών προκάλεσε η σημερινή τοποθέτηση της Σοφίας Βούλτεψη.

«Βγάλε το σκασμό»

Μετά την τοποθέτηση αυτή οι Εποχικοί Πυροσβέστες με ανάρτησή τους στο Facebook επιτέθηκαν στην πρώην υφυπουργό.

Συγκεκριμένα ανέφεραν:

Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν αυπνοι σε ολη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν ειναι όλα επικοινωνιακή πολιτική

Σκληρή κριτική κι από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανάρτηση για το θέμα έκανε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κώστας Ζαχαριάδης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αναλυτικά αναφέρει:

Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο.

Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης;

Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;