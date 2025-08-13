Οργή εποχικών πυροσβεστών για τις δηλώσεις Βούλτεψη: «Βγάλε το σκασμό»

Την οργή των εποχικών πυροσβεστών προκάλεσε η σημερινή τοποθέτηση της Σοφίας Βούλτεψη.

«Η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών», είπε σήμερα η πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη σχολιάζοντας τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα.

Η Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στο Mega, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τις μεγάλες φωτιές που καίνε εδώ και ώρες στην Ελλάδα εκτίμησε πως το παρά τους νόμους το πρόβλημα είναι η έλλειψη εθελοντών.

Η ίδια τόνισε πως στη Γερμανία υπάρχουν 1 εκατ. άνθρωποι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, από τους οποίους οι 935.000 είναι εθελοντές και 65.000 μόνιμοι. Συνέχισε λέγοντας πως η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό και οι εθελοντές είναι 342.500, μόνο 2.500 είναι οι μόνιμοι.

«Βγάλε το σκασμό»

Μετά την τοποθέτηση αυτή οι Εποχικοί Πυροσβέστες με ανάρτησή τους στο Facebook επιτέθηκαν στην πρώην υφυπουργό.

Συγκεκριμένα ανέφεραν:

Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν αυπνοι σε ολη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν ειναι όλα επικοινωνιακή πολιτική

Σκληρή κριτική κι από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανάρτηση για το θέμα έκανε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κώστας Ζαχαριάδης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αναλυτικά αναφέρει:

Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο.

Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης;

Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;

