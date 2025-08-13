Φωτιές: Μήνυμα συμπαράστασης Ανδρουλάκη στους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες

Η σκέψη μας είναι μαζί τους, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

Φωτιές: Μήνυμα συμπαράστασης Ανδρουλάκη στους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες
Eurokinissi
Μήνυμα συμπαράστασης στους πυρόπληκτους, αλλά στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ανάρτησή του στο X αναφέρει:

Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα.

