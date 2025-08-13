Φωτιές: Μήνυμα συμπαράστασης Ανδρουλάκη στους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες

Μήνυμα συμπαράστασης στους πυρόπληκτους, αλλά στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ανάρτησή του στο X αναφέρει:

Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα.

Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα.



Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. — Nikos Androulakis (@androulakisnick) August 13, 2025

Διαβάστε επίσης