Με «αντιπύρ» σταμάτησαν τη φωτιά σε Κερί και Λιθακιά στη Ζάκυνθο

Μία από τις πλέον εξειδικευμένες και αποτελεσματικές τεχνικές δασοπυρόσβεσης, η μέθοδος «αντιπύρ», εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Ζάκυνθο, αποτρέποντας την εξάπλωση της φωτιάς προς κατοικημένη περιοχή, όπως μεταδίδει το zantetimes.gr.

Το «αντιπύρ» –ελεγχόμενη καύση στην εσωτερική πλευρά μίας αντιπυρικής ζώνης ή φυσικού εμποδίου– δημιουργεί ένα τεχνητό μέτωπο φωτιάς που κινείται αντίθετα προς την κύρια πυρκαγιά, μειώνοντας την καύσιμη ύλη και εμποδίζοντας την περαιτέρω εξάπλωση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό της Πυροσβεστικής και μόνο όταν έχουν εξαντληθεί άλλα μέσα καταστολής, με στόχο την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και περιβάλλοντος.

Η απόφαση για την υλοποίηση λαμβάνεται από τον επικεφαλής της επιχείρησης και προηγείται η κατάρτιση ειδικού «Σχεδίου Εφαρμογής Αντιπυρός», που καταγράφει μετεωρολογικές συνθήκες, μορφολογία εδάφους, είδος βλάστησης και διαθέσιμες δυνάμεις. Για την επιτυχία της απαιτείται σταθερό ευνοϊκό κλίμα για τουλάχιστον τρεις ώρες.

Παρόμοια τεχνική είναι και η «κατάκαυση», όπου η ελεγχόμενη φωτιά ανάβει στην περίμετρο μιας ενεργής πυρκαγιάς, ενισχύοντας τις ζώνες διακοπής καύσιμης ύλης και περιορίζοντας τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.

Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων στη Ζάκυνθο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού εμπειρίας, τεχνογνωσίας και άμεσης δράσης για την προστασία κρίσιμων περιοχών από την καταστροφική πορεία των πυρκαγιών.

To «αντιπύρ» θεωρείτο παράνομo μέχρι πριν από δύο χρόνια.

«Πρόκειται για μία έσχατη λύση, η οποία με πολύ σιγουριά για να υπάρχει αποτελεσματικότητα και με ελεγχόμενο τρόπο γίνεται κατάκαυση στην περιοχή ανάμεσα από το μέτωπο και την ζώνη που έχει σχηματιστεί, ώστε να μπορέσει η πυρκαγιά να μην βρει καύσιμη ύλη για να σβήσει με άλλα μέσα χωρίς βλάστηση», έχει τονίσει ο επικεφαλής της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας.

