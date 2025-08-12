Φωτιά Ζάκυνθος: Έβγαλαν σε Λιτανεία την εικόνα της Παναγίας για να τους σώσει
Οι κάτοικοι στη Λιθακιά Ζακύνθου ζήτησαν τη βοήθεια της Παναγίας, να προστατέψει το νησί από τις πυρκαγιές
Στη Λιθακιά Ζακύνθου, οι καμπάνες ήχησαν και οι κάτοικοι έβγαλαν σε λιτανεία την εικόνα της Παναγίας.
Με πίστη και συγκίνηση, ζητούν τη βοήθειά Της, να προστατέψει το νησί από τις πυρκαγιές.
