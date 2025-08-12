Φωτιά Ζάκυνθος: Έβγαλαν σε Λιτανεία την εικόνα της Παναγίας για να τους σώσει

Στη Λιθακιά Ζακύνθου, οι καμπάνες ήχησαν και οι κάτοικοι έβγαλαν σε λιτανεία την εικόνα της Παναγίας.

Με πίστη και συγκίνηση, ζητούν τη βοήθειά Της, να προστατέψει το νησί από τις πυρκαγιές.

https://www.instagram.com/reel/DNREc2wowRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

