Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

Πραγματική απειλή αποτελεί πλέον το πέρασμα της φωτιάς από την Πάτρα.

Στα Μποζαΐτικα, η κατάσταση φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη. Πληροφορίες του pelop.gr αναφέρουν πως υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες Συγκεκριμένα πληροφορίες θέλουν να έχει πιάσει φωτιά σπίτι στην οδό Θεοφράστου.

Επίσης, απεγκλωβίστηκαν οι μοναχές από το μοναστήρι του Μπάλλα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό κατοίκων και οικόσιτων ζώων στην περιοχή. Εκτός των άλλων στην περιοχή της Αγυιάς αλλά και των Συχανιών δεν υπάρχει νερό.

Δύσκολο το πύρινο μέτωπο στα Συχαινά Πάτρων, με τις φλόγες σύμφωνα με πληροφορίες να κινούνται απειλητικά προς τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Ξερόλακας

Οι δυνάμεις που επιχειρούν είναι:

-222 πυροσβέστες

-8 πεζοπόρα τμήματα

-73 οχήματα

-7 αεροσκάφη

-5 ελικόπτερα

Ελικόπτερο έριξε νερό την ώρα που περνούσαν αυτοκίνητα

Από το πουθενά ωστόσο μπορεί να προκύψουν τα χειρότερα στα μέτωπα των πυρκαγιών και ένα περιστατικό στην Πάτρα είναι ενδεικτικό.

Παραλίγο τραγωδία πήγε να συμβεί στην Πάτρα όταν ελικόπτερο έκανε ρίψη νερού τη στιγμή που από κάτω διέρχονταν αυτοκίνητα!

Το βίντεο δείχνει και τα σπασμένα κλαριά από τον στροβιλισμό του αέρα που προκάλεσε ο έλικας του ελικοπτέρου.

«Πω πω τι έγινε! Τον σκότωσε!», ακούγεται μια φωνή απόγνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση σε σημεία που ενεργούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην Πάτρα ανεξέλεγκτη καίει η πυρκαγιά, η οποία εχει εισέλθει πλέον μέσα σε αστικό ιστό.

Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»

Η πόλη της Πάτρας έχει κυριολεκτικά περικυκλωθεί από τις φλόγες καθώς η φωτιά μαίνεται για δεύτερη ημέρα στην Αχαΐα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Αυτή τη στιγμή το πύρινο μέτωπο κινείται από τα Μποζαΐτικα μέχρι και το ανατολικό διαμέρισμα, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους ίδιους τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, όπως είπε μιλώντας στο CNN Greece ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής.

«Η κατάσταση είναι τραγική» περιγράφει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο. «Κρατάμε με νύχια και με δόντια τον χώρο υγειονομικής ταφής στον Ξερόλακκα» αναφέρει

Στιγμιότυπο από την πυρκαγιά στα Τσουκαλαίικα Αχαΐας SOOC

Παράλληλα σημειώνει πως στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης (13/8) εναέριες ρίψεις πραγματοποιούσαν μόλις ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος, ενώ λίγο μετά τις 12:00, κατόπιν αιτήματος της δημοτικής Αρχής ενισχύθηκαν και επιχειρούν τρία Canadair και ένα ελικόπτερο.

Υπογραμμίζει πως, η ενίσχυση των εναέριων μέσων είναι επιτακτική για την κατάσβεση, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες που φτάνουν από τα 10 έως και τα 20 μέτρα.

«Θα καεί η Πάτρα»

«Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)» σημειώνει για να εξηγήσει πως ήταν πολύ λίγα τα πτητικά μέσα που έσπευσαν για να επιχειρήσουν στην περιοχή.

«Αυτή η φωτιά έκαψε τον μισό Νομό Αχαΐας και τελικά έσβησε στη θάλασσα» όπως επισημαίνει, ενώ βγάζει κραυγή αγωνίας πως «θα καεί η Πάτρα».

Μέχρι στιγμής, αναφέρει πως έχουν καεί σπίτια σε πολλούς οικισμούς, χωρίς ακόμη να είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη. «Το πρώτο που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή και φυσικά οι περιουσίες των ανθρώπων και το περιβάλλον» τονίζει.

Οι πολίτες που εκκένωσαν φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε δύο σχολεία, δύο δημοτικά διαμερίσματα, τον ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου, ενώ υπάρχει επίσης πρόβλεψη για νερά και φαγητό.

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Προσευχηθείτε για την φλεγόμενη Αχαΐα»

Σε προσευχή καλεί ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος για την φλεγόμενη Αχαΐα.

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος βρέθηκε στην φλεγόμενη περιοχή, προκειμένου μαζί με τον Αρχιερατικό Επίτροπο της Δυτικής Αχαΐας Πρωτοπρεσβύτερο π. Απόστολο Δημητρόπουλο, τους Ιερείς της περιοχής αλλά και τους άλλους Ιερείς, να δώσουν δύναμη και να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο στον αγώνα για την κατάσβεση της φοβερής πυρκαγιάς.

Τα Ενοριακά Κέντρα της πόλεως της Κάτω Αχαΐας, αλλά και σε όποια χωριά ήτο δυνατόν, ετέθησαν στην υπηρεσία του Λαού.

Με εντολή του Μητροπολίτη και με την επιστασία του ιδίου, εδόθησαν στους Πυροσβέστες και στους Αστυνομικούς εμφιαλωμένα νερά.

Επίσης έδωσε εντολή στις Παρακλήσεις να αναπεμφθούν ειδικές δεήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και να τελεσθούν Ιερές Αγρυπνίες.

Προσευχηθείτε, παρεκάλεσε ο κ. Χρυσόστομος και παρακαλεί όλους, όχι μόνο τον Ιερό Κλήρο και τον Λαό της Μητροπόλεώς μας, αλλά και τους αγίους Αρχιερείς, τους Ιερείς, τους Μοναχούς, τις Μοναχές και όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς, όπου και αν ευρίσκονται για να σώση ο Θεός την δοκιμαζόμενη από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα, αλλά και όποια άλλη περιοχή δοκιμάζεται από την φοβερή λαίλαπα.

Σε αναφορά του που έκανε για την θυσιαστική προσφορά των Πυροσβεστών με επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και όλων των δυνάμεων που αγωνίζονται στο πύρινο μέτωπο, είπε ότι τους αξίζει κάθε έπαινος και ευγνώμονες ευχαριστίες

Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος με στελέχη της Πυροσβεστικής

