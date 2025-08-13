Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»

«Η κατάσταση είναι τραγική, κρατάμε με νύχια και με δόντια τον χώρο υγειονομικής ταφής» τόνισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής

Newsbomb

Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»
Δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. (EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
Η πόλη της Πάτρας έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες καθώς η φωτιά μαίνεται για δεύτερη ημέρα στην Αχαΐα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Αυτή τη στιγμή το πύρινο μέτωπο κινείται από τα Μποζαΐτικα μέχρι και το ανατολικό διαμέρισμα, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους ίδιους τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, όπως είπε μιλώντας στο CNN Greece ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής.

«Η κατάσταση είναι τραγική» περιγράφει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο. «Κρατάμε με νύχια και με δόντια τον χώρο υγειονομικής ταφής στον Ξερόλακκα» αναφέρει

φωτιά Αχαία

Στιγμιότυπο από την πυρκαγιά στα Τσουκαλαίικα Αχαΐας

SOOC

Παράλληλα σημειώνει πως στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης (13/8) εναέριες ρίψεις πραγματοποιούσαν μόλις ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος, ενώ λίγο μετά τις 12:00, κατόπιν αιτήματος της δημοτικής Αρχής ενισχύθηκαν και επιχειρούν τρία Canadair και ένα ελικόπτερο.

Υπογραμμίζει πως, η ενίσχυση των εναέριων μέσων είναι επιτακτική για την κατάσβεση, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες που φτάνουν από τα 10 έως και τα 20 μέτρα.

Φωτιά στην Αχαΐα

«Θα καεί η Πάτρα»

«Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ)» σημειώνει για να εξηγήσει πως ήταν πολύ λίγα τα πτητικά μέσα που έσπευσαν για να επιχειρήσουν στην περιοχή.

«Αυτή η φωτιά έκαψε τον μισό Νομό Αχαΐας και τελικά έσβησε στη θάλασσα» όπως επισημαίνει, ενώ βγάζει κραυγή αγωνίας πως «θα καεί η Πάτρα».

Μέχρι στιγμής, αναφέρει πως έχουν καεί σπίτια σε πολλούς οικισμούς, χωρίς ακόμη να είναι εφικτή η πλήρης καταγραφή καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη. «Το πρώτο που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή και φυσικά οι περιουσίες των ανθρώπων και το περιβάλλον» τονίζει.

Οι πολίτες που εκκένωσαν φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε δύο σχολεία, δύο δημοτικά διαμερίσματα, τον ξενώνα φιλοξενίας του Δήμου, ενώ υπάρχει επίσης πρόβλεψη για νερό και φαγητό.

Φωτιά στην Αχαΐα
Eurokinissi
ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ (EUROKINISSI)

Σχόλια

