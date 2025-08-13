«Οι καμένες εκτάσεις είναι κάτω από τον μέσο όρο της 20ετιας» έλεγε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας

«Έχουμε 5.500 ενάρξεις από την αρχή του έτους. Οι καμένες εκτάσεις είναι κάτω από το μέσο όρο της 20ετιας. Έχει γίνει υπερπροσπάθεια», έλεγε χθες το πρωί για τις φωτιές στην χώρα μας ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ωστόσο, μόνο λίγες ώρες αργότερα, η έκρηξη των πολλαπλών μετώπων φωτιάς σε Δυτική Αχαΐα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Χίο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και σε άλλα σημεία, προκάλεσε «κόκκινο» συναγερμό.

Μετά την δυσχερή αυτή εξέλιξη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε σήμερα στην Αθήνα και βρέθηκε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο όπου προήδρευσε σε ευρεία σύσκεψη για τις πυρκαγιές.

Τα ανεξέλεγκτα μέτωπα έχουν δημιουργήσει την αίσθηση στην κοινή γνώμη ότι για ακόμη μια χρονιά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Σε πολλές πληγείσες περιοχές κάτοικοι κραυγάζουν για ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού, η οποία στοίχισε ακριβά. Εντούτοις οι εικόνες αποκαμωμένων πυροσβεστών στη Χίο, τα βίντεο από επιχειρήσεις διάσωσης από το Λιμενικό και τον Ερυθρό Σταυρό, και η εν γένει αντίδραση, επιβεβαιώνουν την τιτάνια προσπάθεια, την οποία έχουν κάνει οι δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης.

Τι είπε χθες ο Γιάννης Κεφαλογιάννης

Έναν πρώτο απολογισμό για τις φετινές πυρκαγιές έκανε χθες ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι καμένες εκτάσεις μέχρι χθες πριν προκύψουν τα πολλαπλά μέτωπα βρίσκονταν κάτω από το μέσο όρο της 20ετίας, ενώ είπε ακόμη ότι επιχειρεί ο μεγαλύτερος ιστορικά αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων .

«Έχουμε 5.500 ενάρξεις από την αρχή του έτους. Οι καμένες εκτάσεις είναι κάτω από το μέσο όρο της 20ετιας. Έχει γίνει υπερπροσπάθεια. Είμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περιόδου, δεν χρειάζεται εφησυχασμός, μπαίνουμε στο πιο δύσκολο 20ημερο, τα μελτέμια δεν φαίνεται να κοπάζουν. Για τις φωτιές 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, υπάρχουν και κάποιες από δόλο αλλά κυρίως από αμέλεια. Δεν είναι απεριόριστες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Φέτος επιχειρούμε με 18.000 άτομα, είναι ο μεγαλύτερος ιστορικά αριθμός. Έχουμε 4.000 παραπάνω σε σχέση με πριν 6 χρόνια . Επίσης διαθέτουμε 80-85 εναέρια μέσα φέτος, έχουμε διπλασιάσει τα dronesαπό 42 σε 75, επιχειρούν και την νύχτα. Θα αποκτήσουμε 7 νέα Canadair τύπου 515, θα έχουν δυνατότητα και νυχτερινής πτήσης, οι πρώτες παραλαβές υπολογίζονται για το 2028 και με τον εκσυγχρονισμό άλλων 7 θα έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Διαβάστε επίσης