Χίος – Ο «Γολγοθάς» εγκλωβισμένου μαζί με τον γιο του: «Η φωτιά έσβησε κυριολεκτικά στη θάλασσα»
Κάτοικος της Χίου περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που βιώνει μαζί με την οικογένειά του, εξαιτίας της πυρκαγιάς που είναι ακόμη σε εξέλιξη στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού
Αδιάκοπη είναι η «μάχη» των πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων με τις φλόγες που μαίνονται και στη βορειοδυτική Χίο, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το μεσημέρι της Τρίτης (12/08).
Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, γηγενείς και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν. Οι εικόνες της επόμενης μέρας είναι αποκαρδιωτικές.
Συνολικά 56 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν αργά το απόγευμα της Τρίτης από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα με πλωτά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών εξαιτίας της πυρκαγιάς που «ξέσπασε» στη Χάλανδρα.
Κάτοικος της Χίου περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μαζί με την οικογένειά του, μέσω σειράς αναρτήσεων στο Twitter.
Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους πολίτες που ειδοποίησε τις Αρχές αλλά και έκανε δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα για δεκάδες εγκλωβισμένους στις παραλίες, δίνοντας στίγμα της σοβαρότητας της κατάστασης στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.