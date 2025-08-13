Χίος – Ο «Γολγοθάς» εγκλωβισμένου μαζί με τον γιο του: «Η φωτιά έσβησε κυριολεκτικά στη θάλασσα»

Αδιάκοπη είναι η «μάχη» των πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων με τις φλόγες που μαίνονται και στη βορειοδυτική Χίο, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το μεσημέρι της Τρίτης (12/08).

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, γηγενείς και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν. Οι εικόνες της επόμενης μέρας είναι αποκαρδιωτικές.

Συνολικά 56 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν αργά το απόγευμα της Τρίτης από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα με πλωτά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών εξαιτίας της πυρκαγιάς που «ξέσπασε» στη Χάλανδρα.

Κάτοικος της Χίου περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μαζί με την οικογένειά του, μέσω σειράς αναρτήσεων στο Twitter.

Μάλιστα, ήταν από τους πρώτους πολίτες που ειδοποίησε τις Αρχές αλλά και έκανε δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα για δεκάδες εγκλωβισμένους στις παραλίες, δίνοντας στίγμα της σοβαρότητας της κατάστασης στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

διότι ανέβηκα από Χίο μόλις έμαθα για την φωτιά, 40χιλ δρόμος ,περίπου 40-50λεπτα για να πας,διότι εκεί ήταν ο γιος μου που έμενε σε εξοχική κατοικία ξαδέλφου στην οποία ήταν 5 άτομα με ένα αυτοκίνητο μικρό.

Όταν έφτασα και μπήκαν μέσα η φωτιά έκλεισε τον δρόμο και μείναμε εκεί? — Ο Τηλεφωνητής (@montexios) August 13, 2025

Το λιμενικό δεν είχε ενημερωθεί κεντρικά. Μετά το Μάτι και σε μια περιοχή με παραλίες όπου θα έβρισκε καταφύγιο ο καθένας δεν είχαν ενημερώσει να βρίσκονται παράκτια σκάφη του λιμενικού.

Μετά από τηλεφωνήματα σε γνωστούς και στο λιμεναρχείο ? — Ο Τηλεφωνητής (@montexios) August 13, 2025

δώσαμε το στίγμα μας και πόσα άτομα είμαστε και ξεκίνησαν σκάφη του λιμενικού από την Νότια Χίο με προορισμό τα Λιμνιά 40' περίπου . Βέβαια εσείς διαβάσατε και είδατε μόνο το κομμάτι της"διάσωσης". Η γωνία λήψης των φώτο δείχνουν ποιος τις τράβηξε. — Ο Τηλεφωνητής (@montexios) August 13, 2025

Τα σπίτια μας σώθηκαν (τα περισσότερα) γιατί ήταν καθαρισμένα ,το σπίτι μας (Χίος) πάλι όχι.Δεν θα μείνει τπτ όρθιο από μια κυβέρνηση που θεωρεί σωστό να σβήνει η φωτιά στη θάλασσα και έχει μότο "τα σπίτια ξαναφτιάχνονται". Μια Χίο καμένη διευκολύνει τα σχέδια τους... τέλος. — Ο Τηλεφωνητής (@montexios) August 13, 2025

