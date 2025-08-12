Κεφαλογιάννης για φωτιές: Καμένες εκτάσεις κάτω από το μέσο όρο 20ετίας

Έναν πρώτο απολογισμό για τις φετινές πυρκαγιές έκανε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι καμένες εκτάσεις μέχρι στιγμής βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο της 20ετίας, ενώ επιχειρεί ο μεγαλύτερος ιστορικά αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων .

«Έχουμε 5.500 ενάρξεις από την αρχή του έτους. Οι καμένες εκτάσεις είναι κάτω από το μέσο όρο της 20ετιας. Έχει γίνει υπερπροσπάθεια. Είμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περιόδου, δεν χρειάζεται εφησυχασμός, μπαίνουμε στο πιο δύσκολο 20ημερο, τα μελτέμια δεν φαίνεται να κοπάζουν. Για τις φωτιές 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, υπάρχουν και κάποιες από δόλο αλλά κυρίως από αμέλεια. Δεν είναι απεριόριστες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Φετος επιχειρούμε με 18.000 άτομα, είναι ο μεγαλύτερος ιστορικά αριθμός. Έχουμε 4.000 παραπάνω σε σχέση με πριν 6 χρόνια . Επίσης διαθέτουμε 80-85 εναέρια μέσα φέτος, έχουμε διπλασιάσει τα dronesαπό 42 σε 75, επιχειρούν και την νύχτα. Θα αποκτήσουμε 7 νέα Canadair τύπου 515, θα έχουν δυνατότητα και νυχτερινής πτήσης, οι πρώτες παραλαβές υπολογίζονται για το 2028 και με τον εκσυγχρονισμό άλλων 7 θα έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

