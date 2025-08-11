Σε Εύβοια και Σποράδες έφτασε ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία – Δείτε χάρτη

Νέες φωτιές «ξέσπασαν» σήμερα (11/08) στη βορειοδυτική Τουρκία, προκαλώντας μεγάλες ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών και τη δημόσια υγεία.

Η περιοχή του Kepez, που ανήκει στον κεντρικό Δήμο του Τσανάκαλε, καθώς και ο δήμος Αϊβατσίκ, πλήττονται από σοβαρές δασικές πυρκαγιές. Ο καπνός από τις φωτιές στο Τσανάκαλε έχει διασχίσει το Αιγαίο και φτάνει μέχρι τις Σποράδες και την Εύβοια.

«Για πολλοστή φορά και σήμερα, 11 Αυγούστου, ο καπνός από τη φωτιά στο Τσανάκαλε έχει φτάσει στις Σποράδες και την Κεντρική Εύβοια. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στη γείτονα χώρα», γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Για πολλοστή φορά και σήμερα 11/8 ο καπνός από την φωτιά στο Canacale έχει φτάσει στις Σποράδες και την Κεντρική Εύβοια.

Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στη γείτονα χώρα. pic.twitter.com/JkbPo2xN3S — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 11, 2025

Σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες στο Τσανάκαλε, ενώ, οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τον Στρατό, πραγματοποιούν εναέριες και επίγειες προσπάθειες για την κατάσβεση των εστιών.

Επιπλέον, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν νωρίτερα και σε άλλες περιοχές της Τουρκίας, όπως στη Μανίσα και τη Μπολού, με τις αρχές να καταβάλλουν επίσης μεγάλες προσπάθειες και να καταφέρνουν αργά το μεσημέρι να τις ελέγξουν.