Τουρκία: Μεγάλη δασική φωτιά στο Τσανάκαλε - Έκλεισε ο Βόσπορος και αεροδρόμιο, κάηκε πυροσβεστικό

Μεγάλη δασική πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο Τσανάκαλε της Τουρκίας, όπου επικρατούν παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την Ελλάδα.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στη μία και μισή, μετά το μεσημέρι στο χωριό Sarıcaeli στην κεντρική περιοχή του Τσανάκαλε. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε μια ευρεία περιοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των ανέμων.

Η προσέγγιση της πυρκαγιάς σε νοσοκομείο της περιοχής προκάλεσε πανικό, ενώ ένα πυροσβεστικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες με τους επιβαίνοντες πυροσβέστες να γλιτώνουν από θαύμα.

Çanakkale Bayramiç Sarıcaeli Köyü'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ne kadar ilerledi. Üniversite hastanesi ve çomü kampüs bölgesi boşaltılıyor. ACİL destek talep ediyoruz! Paylaşın lütfen müdahale yetersiz#canakkaleyanıyor pic.twitter.com/axz4nmW8ci — 777 (@bosluktakaldim) August 8, 2025

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από εδάφους και αέρος, τις οποίες συνδράμουν ένας μεγάλος αριθμός υδροφόρων και βυτιοφόρων.

Διακοπή κυκλοφορίας στον Βόσπορο

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά των Δαρδανελίων διακόπηκε προσωρινά και προς τις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να μην παρεμποδιστεί η λειτουργία των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Τσανάκαλε

Ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της δασικής πυρκαγιάς στο κέντρο Τσανάκκαλε, το αεροδρόμιο του Τσανάκαλε έκλεισε για τις πτήσεις για προληπτικούς λόγους.